حجز أكثر من 21 قنطار من أعواد نبتة التبغ

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سطيف مؤخرا، من حجز كمية معتبرة من مادة أعواد التبغ التي تدخل في صناعة مادة (الشمة) المقلدة والتي قدرت بـأكثر من 21 قنطار ، حيث سمحت العملية بتوقيف ثلاث أشخاص يحترفون ممارسة هذا النشاط بطريقة غير شرعية.

عملية التوقيف جاءت على إثر معلومات مؤكدة مفادها عزم مجموعة من الأشخاص على نقل كميات معتبرة من أعواد نبتة التبغ، على الفور باشرت قوات الشرطة عمليات تحري واسعة النطاق، ليتم بعدها القيام بعدة دوريات لمختلف أحياء المدينة، أين أسفرت العملية من توقيف ثلاث أشخاص محل الشبهة على متن شاحنة محملة بكميات معتبرة من أعواد التبغ التي تدخل في صناعة مادة (الشمة) المقلدة المقدرة بـ 21 قنطار و 20 كيلوغرام.

وعليه تم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم مع تسليم الكمية المحجوزة إلي المصالح المعنية لإتخاذ التدابير التي يفرضها القانون.