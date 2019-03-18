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إفطار جماعي لمستعملي الطريق

الأمن الوطني يجند جميع وسائله للحد من حوادث المرور

  04 جوان 2017 - 14:16   قرئ 380 مرة   0 تعليق   الوطني
الأمن الوطني يجند جميع وسائله للحد من حوادث المرور

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني منذ حلول شهر رمضان المعظم   2017 في تجسيد خطة أمنية مدروسة من أجل الحد من حوادث الطرقات التي تعرف ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الشهر بسبب تغير سلوكات بعض الصائمين والذي يكون من بين أحد العوامل المسببة لحوادث المرور.

 وعلى غرار التشكيل الأمني المسخر لهذا الغرض وحملات التوعية التي تطلقها عبر الدعائم التواصلية الموقع الإلكتروني وصفحتي فيسبوك وتويتر من أجل توعية أكبر عدد من المواطنين، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني إبتداء من الأسبوع الأول من الشهر الفضيل في تنظيم إفطار جماعي على مستوى مفترقات الطرق عبر كافة التراب الوطني لفائدة السائقين وذلك من أجل الحد من حوادث السير .

وفي هذا الشأن تؤكد خلية الاتصال والصحافة أن هذه العملية تعكس العلاقة المتميزة بين المواطن ورجل الأمن التي تتصدر دائما توجيهات السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني الرامية إلى تقديم أحسن الخدمات للمواطنين وحمايتهم .

 وأضافت ذات الإدارة أن الهدف من الإفطار الجماعي لا يقتصر فقط على الحد من حوادث الطرقات فقط بل يحمل رسالة إنسانية نبيلة مفادها أن رجال الشرطة موجودين وحاضرين في جميع الظروف والمناسبات إلى جانب المواطن الكريم.

  للتذكير تعتبر هذه المبادرة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنوات من بين العوامل المساعدة على التقليل من حوادث السير والتي لقيت استحسانا كبيرا في أوساط المواطنين داخل الوطن وخارجه.

ومن أجل قضاء شهر رمضان بدون حوادث تدعو المديرية العامة للأمن الوطني، كل مستعملي الطريق العام إلى ضرورة احترام قانون المرور والتركيز أثناء القيادة والابتعاد عن سلوكات الإفراط في السرعة خاصة قبل اذان الافطار وضرورة التعامل مع أفراد فرق الوقاية وتنظيم المرور في شكل يعكس السلوكات الحقيقية للمواطنة و مظاهر التسامح التي تجسدها مناسبة رمضان الكريم.

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