بعدما عاشوا الجحيم في المنطقة الحدودية العازلة حتى في عزّ رمضان

أبواق مغربية تروج لـ تراجع الجزائر عن استضافة النازحين السوريين!

قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس إن فرع ولاية بشار وبالتنسيق مع السلطات المحلية باشر إجراءات عملية لاستقبال الأسر السورية التي وافقت الجزائر على دخولها من المغرب في أحسن الظروف ، رافضة تقارير مغربية تطعن في قرار الجزائر باستضافة السوريين العالقين منذ فترة بمنطقة مغربية حدودية.

نفت سعيدة بن حبيلس في تصريحات خاصة لـ المحور اليومي ما رددته منابر مغربية شككت في نوايا الجزائر باستضافة اللاجئين السوريين الذين ظلوا عالقين بمنطقة عازلة بين الحدود المغربية الجزائرية منذ 17 أبريل الماضي، وتداول ناشطون صورًا لسوريين قيل إنهم لم يتحصلوا بعد على مساعدات إنسانية منذ إعلان السلطات الجزائرية عن استقبالها لهم. قالت مسؤولة منظمة الهلال الأحمر الجزائري إن هؤلاء النازحين السوريين يوجدون في وضعية نفسية متدهورة جرّاء ترهيبهم من الطرف المغربي منذ حوالي الشهرين ، ولذلك يجري حاليًا تكفل مصالح وزارة الشؤون الخارجية بعملية دخولهم إلى الجزائر، في انتظار البحث عن سبل كفيلة لنقلهم من التراب المغربي إلى غاية الحدود الجزائرية حتى يتم بعدها تيسير ولوجهم إليها بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، ومن ثمة يتقرر تحويلهم إلى مركز إيواء تتوفر فيه حسب بن حبيلس- شروط راحة وفريق من الأطباء بولاية بشار. لفتت المتحدثة ذاتها إلى أن الجزائر لن تمنح مساعدات إنسانية مؤقتة لهؤلاء بل تمنحهم حق الإقامة والاستفادة من حقوق أخرى، مفيدةً أن المغرب يعمل على تشويه جهود الجزائر ومحاولة تتفيهها بعدما راهن على استغلال اللاجئين السوريين لأغراض سياسوية . وشددت عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن المقاربة الإنسانية تجعل من الدولة حريصة على عدم التشهير بالخدمات التي تقدمها لفائدة النازحين من الحروب والنزاعات المسلحة بمختلف بؤر التوتر، ولذلك رأت أن عدم اعتماد الجزائر على أسلوب الدعاية لنشاطاتها الخيرية والإنسانية هو سبب التهجم عليها لأن مبادءها أسمى وأبعد من تلك الأساليب التي يعتمد عليها الآخرون . قالت تقارير مغربية إنه لليوم الثالث بعد إعلان الجزائر عن إنقاذهم، ما زال اللاجئون السوريون العالقون على حدودها مع المغرب في مكانهم ـ حسبما أكده أحدهم في شريط فيديو مباشر ـ حيث ذكر أبو إياد إنه لولا ما يأتي به عدد من سكان مدينتي فكيك وبوعرفة المغربيتين من الطعام والشراب والأواني لمات العالقون جوعا وعطشا، متحدثا عن أن هؤلاء السكان يعدّون الدعم الوحيد للعالقين منذ 17 أبريل الماضي، بينما يقوم العالقون بالطبخ في مواقد بدائية صنعوها خصيصا لذلك. وتجاوبا مع تساؤلات حول الطريقة التي يقوم من خلالها هذا اللاجئ بشحن بطاريات هاتفه الذي يبث من خلاله مباشرة على صفحة بفيسبوك، أجاب أبو إياد إن لديه على بطاريات شمسية، مظهرا عددا من هذه البطاريات، مضيفا أن شحن الإنترنت يقوم به عن بعد بمساعدة بعض الأصدقاء. وبث اللاجئ مشاهد قاسية للعالقين وبينهم عدد من الأطفال بين الخيام، خاصة في شهر رمضان. وعمدت الرباط منذ بداية الأزمة الإنسانية على حدودها مع الجزائر إلى تلفيق التهم لجارتها الغربية ووصل الأمر بالطرفين إلى استدعاء السفيرين في تصعيد دبلوماسي كشف عن رغبة مغربية جامحة في توظيف القضية للي ذراع الجزائر ومحاولة إحراجها أمام المنظمات الدولية، لكنها أجمعت كلها على إدانة المخزن وشجبت إخلال المغرب بالتزاماته أمام الهيئات الحقوقية والمواثيق الدولية، وبعد نحو شهرين من المد والجزر، وافقت الجزائر لـ دواعٍ إنسانية على مطالب منظمات حقوقية دولية باستضافة فوج مكون من 55 لاجئا سوريا بعدما رفضت سلطات المغرب دخولهم إلى تراب المملكة وفرضت عليهم حصارا بالمنطقة العازلة بين بني ونيف و الفجيج على حدود البلدين. أوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أن الدولة الجزائرية ستستقبل اللاجئين السوريين على أراضيها وستوفر الإقامة والعناية الصحية لهم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة الإنسانية تعبر عن إرادة الجزائر في وضع حد لمعاناة هذه المجموعة من اللاجئين . ولفتت بن حبيلس إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من واجب التضامن مع الشعب السوري في الظروف التي يمر بها، وهو نفس الواجب الذي جعل الجزائر تستقبل منذ بداية الأزمة أكثر من 40 ألفا من الرعايا السوريين. وفشلت مساعي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بجنيف في إقناع السلطات المغربية في إنهاء الوضع الخطير الذي يواجهه 411 لاجئ سوري عالقين على الحدود مع الجزائر، وتسهيل المرور الآمن لهم، إذ أعربت المفوضية في بيان شديد الاستياء عن قلقها الشديد إزاء تدهور أوضاع هذه الفئة من اللاجئين السوريين المعرضين للخطر.