أسئلة الفيزياء واللغة العربية كانت في المتناول

ارتيــــاح كبيــــــر وســـــط تلاميــــذ الـ بيــــام فـــي أول أيـــــام الامتحـــان

تسجيل تسريبات في موضوع اللغة العربية

عبّر عدد من التلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة التعليم المتوسط أمس، عن ارتياحهم الشديد لمواضيع مواد الفترة الصباحية من ذات الامتحان، لأنها لم تخرج عما درسوه طيلة السنة الدراسية، آملين أن تكون باقي الامتحانات في مستوى تطلعاتهم، خاصة أنهم سيجتازون في اليوم الثاني مادتي الرياضيات والإنجليزية.

عرفت عدة إكماليات خلال إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط حركة استثنائية منذ الساعات الأولى من الصباح، حركة صنعها الأولياء والتلاميذ المقبلون على اجتياز ذات الاختبار، حيث حضروا إلى المكان باكرا، من أجل المرور بالمحطة الثانية في حياتهم الدراسية بعد شهادة التعليم الابتدائي، حيث تمثل المحطة نقطة عبور نحو الطور الثانوي. ولمسنا خلال خرجتنا الميدانية نحو بعض الإكماليات على غرار إكمالية وريدة مداد بأعالي العاصمة ملامح التوتر والخوف تطبع نفوس الأولياء وأبناءهم، حيث تخوفوا من طبيعة المواضيع المختارة لهذه السنة من قبل وزارة التربية، لكن سرعان ما تغيرت هذه الحال بعد دخول القاعات والتعرف على مواضيع مادتي اللغة العربية والفيزياء التي كان الخوف منها أكبر من سابقتها، وهو الأمر الذي أكده لنا بعض التلاميذ الذين تحدثنا معهم، حيث عبروا لنا عن استحسانهم لمجريات الامتحانات خاصة امتحان الفيزياء الذي كان هاجسهم قبل دخول قاعات الامتحان، حيث تخوفوا من عدم الانتهاء من حل الموضوع في الوقت المناسب لطول الأسئلة، غير أن الواقع كان عكس ذلك، والدليل خروج كثير منهم قبل الوقت المحدد لانتهاء الامتحان. وفيما يخص مادة اللغة العربية، أكد بعض منهم أنها هي الأخرى كانت في متناول الجميع مقارنة بمواضيع السنة الماضية، قبل أن يواصل محدثونا التأكيد أن الفترة الصباحية من اليوم الأول كانت فرصة للحصول على نتائج متميزة للحصول على الشهادة بمعدلات جيدة، متفائلين خيرا بشأن المواضيع الأخرى التي سيجتازونها.

7 حالات إغماء في صفوف التلاميذ بولايتي أدرار وإيليزي

سجلت مراكز إجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط بولايتي أدرار وإيليزي 7 حالات إغماء في اليوم الأول، بسبب الارتفاع الرهيب لدرجات الحرارة، ناهيك عن تأثير الصيام على التلاميذ.

شهدت مدينة تيمياوين بالمقاطعة الإدارية برج باجي مختار بأدرار تسجيل 4 حالات إغماء في صفوف التلاميذ خلال اليوم الأول من اجتيازهم امتحانات شهادة التعليم المتوسط، فيما استقبلت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالدبداب 3 حالات إصابة بضربات شمس حارقة، بعدما تجاوزت درجات الحرارة معدل 49 درجة مئوية تحت الظل، حيث تم نقل جميع الضحايا نحو مصلحة الاستعجالات الطبية من طرف مصالح وحدات الحماية المدنية، أين تم التكفل بهم جميعا ومن ثم عودتهم لاستكمال ما تبقى من المواد المبرمجة في نفس اليوم. من جهتها، أبدت جمعيات أولياء التلاميذ بالولايتين تخوفها من تأثير الصيام وارتفاع موجة الحر على تركيز التلاميذ، مؤكدين في ذات السياق أن الوزارة الوصية لوحدها من تتحمل مسؤولية تراجع التحصيل العلمي للتلاميذ بسبب البرمجة غير المدروسة للامتحانات النهائية، والتي جاءت هذه السنة وسط ظروف مناخية صعبة .

9557 مترشح يجتازون الـ بيام في ظروف عادية بتيبازة

خاض 9557 مترشح عبر 34 مركزا بولاية تيبازة امتحانات شهادة التعليم المتوسط أمس، حيث مرّ اليوم الأول في ظروف عادية دون تسجيل أية مشاكل أو مناوشات تذكر على مستوى المراكز، حيث صرّحت مديرة التربية للولاية أن مصالحها لم تسجل أية غيابات على مستوى المراكز، وتم تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لضمان السير الحسن للامتحانات، وحسب مصادر المحور اليومي فإن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها مديرية التربية والسلطات الولائية عن طريق تشديد الحراسة وتعزيز المراكز بأعداد إضافية من المؤطرين ومنع إدخال الهواتف النقالة وكل وسائل الاتصالات، كل ذلك حال دون تسجيل أية تسريبات للمواضيع والأسئلة المدرجة خلال الامتحانات على عكس السنوات السابقة .وحسب تصريحات بعض الممتحنين فإن الأسئلة المتعلقة بالمواد المدرجة في اليوم الأول اللغة العربية - العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا - التربية الإسلامية - التربية المدنية كانت في متناولهم وسهلة نوعا ما، وهو ما يبشر بتحقيق نسب نجاح كبيرة هذه السنة .

تسجيل غياب 233 تلميذ بتلمسان

كشفت مديرية التربية لولاية تلمسان عن تسجيل غياب 233 مترشح لشهادة التعليم الاساسي من أصل 13287 مترشح نظامي و96 مترشح حر، وهو ما يشكل نسبة 1.58 بالمائة. وأكد مسؤول الإعلام كرمة محمد أنه تم تسجيل غياب 116 مترشح من الذكور و217 من الإناث. من جانب آخر شهدت الامتحانات تنظيما جيد على مستوى المراكز الـ 56 المختصة، حيث سخر لتأطيرها 5656 مؤطر من رؤساء مراكز وأعوان أمانات وحراس. من جهة أخرى اشتكى بعض الحراس من غياب النقل من جهة وتحويلهم إلى مناطق نائية بعيدة عن مساكنهم من جهة أخرى، في حين اشتكى رؤساء المراكز بمناطق العابد البويهي، سيدي الجيلالي، العريشة، مرسى بن مهيدي، سوق الثلاثة وباب العسة من بعد المسافة، مما يجعلهم يتنقلون فجرا إلى المديرية لجلب المواضيع ويعودون إليها في ساعة متأخرة لنقل أوراق التلاميذ خصوصا ونحن في شهر رمضان.

مصالح ولاية عين الدفلى لم تسجل أية تسريبات للمواضيع

تقدم أكثر من 12 ألف مترشح ومترشحة إلى مراكز إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط بولاية عين الدفلى أمس، حيث تم توزيعهم على 14 مركز إجراء بأكبر دوائر الولاية، وحسب مصالح مديرية التربية فقد جرت امتحانات الفترة الصباحية من اليوم الأول للامتحان في ظروف جد عادية ولم يسجل أي غش أو إقصاء، كما أبرزت أنها وفرت كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح الحدث وتوفير المناخ المناسب للممتحنين طيلة الأيام الثلاثة من موعد الامتحان، وضمان إطعام جميع المترشحين وتوفير النقل المدرسي من مقرات البلديات غير المتوفرة بها مراكز الإجراء نحو المراكز وعددها 45 مركزا، كما أكدت نفس المصالح أن كل الظروف مواتية نظير توفر الخدمات الصحية وانتشار أعوان الحماية المدنية بعين المكان ورجال الأمن والدرك الوطني حسب الاختصاص.

مديرية التربية بتيزي وزو تنفي تسجيل حالات غش

جرت الامتحانات النهائية لشهادة التعليم المتوسط بولاية تيزي وزو في ظروف جد عادية أمس، حيث لم تعرف أية تجاوزات من الناحية التنظيمية، حسبما أكده المكلف بالإعلام لدى مديرية التربية محمد تاشعبونت في تصريحاته لـ المحور اليومي ، حيث أشار إلى أن مصالح القطاع بالولاية سخرت كافة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لإنجاح هذه الامتحانات. وهي النتيجة التي تم الوصول إليها منذ اليوم الأول من هذا الموعد، بدءا بعملية توزيع أوراق مواضيع الاختبارات التي شرعوا فيها منذ الساعة الثالثة فجرا وتواصلت إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من نهار أمس، إذ جرت في ظروف جد حسنة على مستوى 50 مركز امتحان. في سياق آخر قال المتحدث إن مصالح مديرية التربية لم تتلق أي إخطار بشأن مسألتي تسرب مواضيع الامتحانات أو تسجيل حالات غش، أما بالنسبة لعدد حالات الغياب التي سجلتها مديرية التربية خلال اليوم الأول من امتحانات شهادة البيام ، فقال إن الحصيلة النهائية لم يتم إعدادها بعد من طرف اللجنة المكلفة بمتابعة الامتحان النهائي للطور المتوسط.

تسريب موضوع اللغة العربية عبر الفايسبوك بوهران

سجلت مصالح مديرية التربية بوهران أمس، 200 غياب في أوساط التلاميذ الذين كانوا على موعد مع امتحانات نهاية الطور المتوسط البيام ، كما أضاف مصدر مسؤول من المديرية لـ المحور اليومي أنه لم يتم تسجيل أي حال غش من قبل الممتحنين، فيما كان موضوع مادة الفيزياء صعبا للغاية وهو ما أثار قلق وتوتر التلاميذ، في حين تم تسريب موضوع مادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها موقع فايسبوك ، رغم الإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة التربية الوطنية. جدير بالذكر أن 21 ألف تلميذ اجتازوا الامتحانات، من ضمنهم 200 تلميذ تغيبوا.