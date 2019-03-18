بن غبريت أكدت أن مواقع التواصل تحت الرقابة

إقصاء التلاميذ الغشاشين في شهادة الـ بيام لمدة ثلاث سنوات

أوضحت وزيرة التربية الوطنية أن التلاميذ الغشاشين في الامتحانات سيتعرضون لعقوبات صارمة تصل إلى حد التوقيف عن الدراسة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن كافة مواقع التواصل الاجتماعي تحت الرقابة.

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس خلال إشرافها على الانطلاق الرسمي لشهادة التعليم المتوسط البيام من ولاية معسكر، أن كل تلميذ يضبط في حال غش أو يحمل معه هاتفا نقالا سيتم طرده وحرمانه من الدراسة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، مشيرة إلى أن مصالحها ومن خلال كل الإمكانات وضعت مواقع التواصل الاجتماعي تحت الرقابة لتفادي التسريبات التي قد تطال مواضيع هذه الشهادة. وأضافت ذات المتحدثة خلال الندوة الصحفية التي عقدتها مباشرة بعد إشرافها على الانطلاق الرسمي لشهادة التعليم المتوسط البيام من ولاية معسكر أن الجهات المعنية اتخذت جملة التدابير والإجراءات التي من شأنها قمع الغش، داعية التلاميذ لاحترامها من أجل السيرورة الحسنة لهذه الشهادة وتفادي تعرضه للعقوبة التي تصل الى حد الطرد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بداية بالاستدعاءات التي يتحصل عليها التلميذ من أجل الدخول لاجتياز الامتحان والتي يجب العمل بها. وقالت بن غبريت إن الأولياء يتحملون مسؤولية الغش التي يقع فيها أبناؤهم، لأنه من غير المعقول السماح لأبنائهم أخذ الهواتف النقالة معهم، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا تقع في الجزائر فقط بل في العديد من البلدان، مفيدة في سياق ذي صلة أن التحضير لرزنامة الامتحانات كان منذ سنة، وهو الأمر الذي من شأنه القضاء على التسريبات التي تطال شهادات كل الأطوار سواء تعلق الأمر بـ البيام أو شهادة البكالوريا.