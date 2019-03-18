إقصاء التلاميذ الغشاشين في شهادة الـ بيام لمدة ثلاث سنوات

شريط الاخبار
قايد صالح يثني على سلمية الحراك الشعبي الواعي والبعيد عن الاستغلال الأجنبي برندت الجزائر تطلق هاتف بي وان المتميز أوبك تسعى لتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج استدعاء مكتتبي عدل1 غدا لاستلام مساكنهم في أولاد فايت وبوينان جزائر الغد تولد في الشارع عمال ومتربصو قطاع التكوين المهني ينتفضون لن تجعلوا المنتخب الوطني ينسينا مطالبنا السياسية بدوي يصطدم برفض النقابات حضور لقاءاته للتشاور حول تشكيل الحكومة لافارج تعرض تقنية إيروم لتطوير استخدام الطاقة في البناء لعمامـرة في جولة خارجية منتظرة لعدة دول الإبراهيمي يقر بوجود انسداد في البلاد ويأمل ألا يصبح طريقا مسدودا الأطباء المقيمون وأعوان الحماية المدنية يلتحقون بالحراك الشعبي محاكمة شبكة هرّبت 110 مليون أوروإلى تركيا عن طريق شركة وهمية اتساع رقعة الرافضين لبوشارب على رأس هيئة تسيير الأفلان النص الكامل لرسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة: بوتفليقة يتحدث عن تغيير نظام الحكم والندوة الوطنية الجامعة بلماضي يدافع عن خياراته ويكشف أسباب استبعاد براهيمي وبن طالب دومينيك دوفيلبان يشيد بوعي ونضج الشباب الجزائري بدوي ولعمامرة في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة عمرة شهر رمضان تسيل لعاب وكالات الأسفار مستخدمو التعليم العالي ينتفضون على مستوى 15 ولاية الذباب الإلكتروني يبث الإشاعات لضرب التضامن بين رجال الشرطة والشعب توقيف 11 منقّبا عن الذهب ومهرّبين بتمنراست متقاعدو الجيش في مسيرة سلمية حاشدة بالبويرة الطلبة والأطباء المقيمون يعودون إلى الشارع غدا استقالة 8 منتخبين عن الأفلان والأرندي للانضمام للحراك الشعبي الولاة ورؤساء الجامعات يستدعون ممثلين عن الحراك لم يخترهم الشعب ! شاب يحاول تهريب مصوغات إلى الإمارات عبر مطار الجزائر نساء حظين بالاحترام والتقدير لتعبيرهن عن مطالبهن بصور ممميزة صحفيو التلفزيون ينددون باستمرار المضايقات في تغطية الأحداث الوطنية شباب طائش... وغير متسامح وأحكام مسبقة ضده ..هذه هي الصورة الحقيقية للشباب الجزائري مليون و300 ألف متظاهر خرجوا للاحتجاج بالعاصمة فقط المديرية العامة للأمن الوطني تحقق في انضمام رجال شرطة بالزي الرسمي للمتظاهرين 200 مليون سنتيم تكلفة حج الأثرياء هذا الموسم «أسعار اللحوم الحمراء ستكون مستقرة خلال رمضان» سقوط حرّ لأسعار السيارات المستعملة مقابل انعدام الطلب مواطنون يستولون على ممتلكات عائلية بعقود مزورة بتواطؤ موثقين مسيرات بالملايين عبر الوطن وعدد المتظاهرين تضاعف بالعاصمة أعراس وغناء ورقص خلال المظاهرات جسدت سلمية الاحتجاجات مسيرة مليونية من أجل "ربيع الحرية" بمنطقة القبائل
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. إقصاء التلاميذ الغشاشين في شهادة الـ بيام لمدة ثلاث سنوات

بن غبريت أكدت أن مواقع التواصل تحت الرقابة

إقصاء التلاميذ الغشاشين في شهادة الـ بيام لمدة ثلاث سنوات

  05 جوان 2017 - 02:18   قرئ 547 مرة   0 تعليق   الوطني
إقصاء التلاميذ الغشاشين في شهادة الـ بيام لمدة ثلاث سنوات

أوضحت وزيرة التربية الوطنية أن التلاميذ الغشاشين في الامتحانات سيتعرضون لعقوبات صارمة تصل إلى حد التوقيف عن الدراسة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن كافة مواقع التواصل الاجتماعي تحت الرقابة.

 

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس خلال إشرافها على الانطلاق الرسمي لشهادة التعليم المتوسط  البيام  من ولاية معسكر، أن كل تلميذ يضبط في حال غش أو يحمل معه هاتفا نقالا سيتم طرده وحرمانه من الدراسة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، مشيرة إلى أن مصالحها ومن خلال كل الإمكانات وضعت مواقع التواصل الاجتماعي تحت الرقابة لتفادي التسريبات التي قد تطال مواضيع هذه الشهادة. وأضافت ذات المتحدثة خلال الندوة الصحفية التي عقدتها مباشرة بعد إشرافها على الانطلاق الرسمي لشهادة التعليم المتوسط  البيام  من ولاية معسكر أن الجهات المعنية اتخذت جملة التدابير والإجراءات التي من شأنها قمع الغش، داعية التلاميذ لاحترامها من أجل السيرورة الحسنة لهذه الشهادة وتفادي تعرضه للعقوبة التي تصل الى حد الطرد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بداية بالاستدعاءات التي يتحصل عليها التلميذ من أجل الدخول لاجتياز الامتحان والتي يجب العمل بها. وقالت بن غبريت إن الأولياء يتحملون مسؤولية الغش التي يقع فيها أبناؤهم، لأنه من غير المعقول السماح لأبنائهم أخذ الهواتف النقالة معهم، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا تقع في الجزائر فقط بل في العديد من البلدان، مفيدة في سياق ذي صلة أن التحضير لرزنامة الامتحانات كان منذ سنة، وهو الأمر الذي من شأنه القضاء على التسريبات التي تطال شهادات كل الأطوار سواء تعلق الأمر بـ  البيام  أو شهادة البكالوريا.

 أمينة صحراوي

 

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات