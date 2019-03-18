تفقد ميناء الجزائر ومؤسسة النقل البحري ومركز صيانة عربات القطار

زعلان يواصل خرجاته الميدانية للوقوف على سير مؤسسات قطاعه

قام وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أمس، بزيارة عمل وتفقد للعديد من المؤسسات التابعة لقطاعه بالعاصمة على رأسها ميناء الجزائر والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وكذا مركز صيانة العربات التابع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حسبما أفاد بيان للوزارة.

أفاد ذات البيان بأن وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، شرع أمس، في زيارة عمل وتفقد إلى العديد من المؤسسات التابعة لقطاعه بالعاصمة على رأسها مؤسسة ميناء الجزائر، وزيادة على زيارته لميناء الجزائر العاصمة أجرى الوزير زيارة تفقدية لكل من مقر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وكذا مركز صيانة العربات التابع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالخروبة، من أجل الاطلاع على حسن سير هذه المؤسسات يضيف نفس المصدر. أوضح نفس البيان أن هذه الزيارات التفقدية تدخل في إطار النشاطات التي بادر بها الوزير الجديد منذ الأسبوع الفارط، الذي قام بزيارات عمل وتفقد مفاجئة للعديد من مشاريع القطاع على مستوى ولاية الجزائر على غرار توسعة مطار الجزائر الدولي وكذا بعض مشاريع الطرق. وفي هذا الإطار، قام زعلان بتفقد مشروع توسيع المطار الدولي هواري بومدين-الذي سيسمح لدى استلامه في 2018- بنقل نحو 10 ملايين مسافر سنويا، إذ تبلغ نسبة تقدم أشغال إنجاز هذه التوسعة التي تمتد على مساحة 20 هكتارا حاليا 70 %. وسيكون المطار الجديد الذي تقدر تكلفته بنحو 74 مليار دينار مجهزا بحظيرة تتسع لـ 4.500 سيارة، وثلاث حظائر للطائرات ومسارات بمساحة تتجاوز 424 ألف، فضلا عن 120 نقطة تسجيل و84 شباك مراقبة. من جهة أخرى، قام الوزير في الأسبوع الفارط بتفقد مشروع إنجاز طريق المنفذ الرابط بين واد أوشايح ببراقي من خلال جسر كبير، كما عاين الطريق الرابطة بين الطريق الدائرية الأولى والطريق الدائرية الثانية، وكذا تفقد مشروع تهيئة خليج الجزائر الصابلات الذي سيتدعم بموقف للسيارات موجه لقاصدي المنتزه. أجرى زعلان زيارة أخرى قادته لمشاريع ميترو الجزائر، على غرار توسعة خطي ساحة الشهداء ومطار الجزائر الدولي هواري بومدين، وخلال زيارته تفقد زعلان سير أشغال الميترو بساحة الشهداء والبريد المركزي ومحطة حي البدر، وقام الوزير كذلك بتفقد مركز التحكم المركزي لمترو العاصمة، كما توقف على مدى تقدم أشغال تمديد خط المترو نحو مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.