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الولاية يعوَّل عليها لدفع سياسة الحكومة خارج المحروقات

وزير الفلاحة ينفي من سكيكدة وجود أزمة حليب

  05 جوان 2017 - 02:19   قرئ 420 مرة   0 تعليق   الوطني
وزير الفلاحة ينفي من سكيكدة وجود أزمة حليب

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي عن تضاعف مساهمة ولاية سكيكدة في المنتوج الفلاحي الوطني بنحو 10 مرات، حيث وصلت الأخيرة لـ 95 مليار دج، بعد أن كانت سنة 2000 لا تتجاوز 8 ملايير دج.

اعتبر الوزير أنه خص ولاية سكيكدة بأول زيارة عمل له عقب تنصيبه على رأس الوزارة نظرا للقطب الفلاحي بامتياز من كل الجوانب الفلاحية، الغابية، الموارد المائية، مما جعلها تتصدر عديد الشعب الفلاحية، على غرار الطماطم الصناعية، وهو القطاع حسب بوعزقي الذي ترتكز عليه استراتيجية الحكومة في مجال تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.

وزير الفلاحة والتنمية الريفية والموراد الصيدية نفا وجود أزمة في حليب الأكياس، وأوعز سبب التذبذب في تموين الأسواق بمادة الحليب بداية شهر رمضان للمضاربة والسلوكات التي قام بها المواطنون، وأكد على عودة الأوضاع لطبيعتها الأولى، وبخصوص الأسعار قال إنها مستقرة نتيجة توفر السلع، خاصة واسعة الاستهلاك في شهر الصيام في الأسواق، وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والموارد الصيدية عبد القادر بوعزقي تفقد في أول زيارة له عقب تنصيبه عددا من الهياكل والمستثمرات الهامة التابعة لوزارته، على غرار ملبنة بمنطقة الإيداع ببلدية حمادي كرومة، المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات، ميناء الصيد البحري، مسمكة البيع بالجملة ببلدية القل، ومركب خاص بالدواجن ومشتقاتها بالحدائق.

غالية ن

 

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