بن غبريت تؤكد عدم تسجيل أي تسريب في مواضيع امتحانات شهادة التعليم المتوسط

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس الأحد بمعسكر أن امتحانات شهادة التعليم المتوسط لم تشهد أي تسريب لمواضيع الامتحانات وكل التدابير اتخذت لتأمين هذه الامتحانات داعية الأولياء إلى مرافقة ابنائهم . وقللت الوزيرة خلال ندوة صحفية في ختام زيارتها للولاية حيث أشرفت على مراسم إعطاء إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط من أهمية بعض حالات نشر مواضيع إمتحانات نهاية السنة الدراسية "خاصة وأن المحاولات القليلة تخص نشر مواضيع الإمتحان بعد شروع التلاميذ في إجرائه وليس قبل دخولهم مراكز إجراء الإمتحان". وأضافت في ذات السياق أن "أخصائيين في الإعلام الآلي والشبكات الإجتماعية بالوزارة يقومون بمتابعة القضية و التعرف على من يقوم بنشر مواضيع الإمتحانات على الشبكة الإجتماعية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم إضافة إلى إتخاذ إجراءات صارمة ضد التلاميذ الذين يعثر لديهم على هواتف نقالة خلال الإمتحان". وأبرزت نورية بن غبريت أن "وزارة التربية تعمل على محاربة الغش في الإمتحانات من خلال عدة مستويات إضافة إلى إجراءات الرقابة الصارمة في أقسام الإمتحان ومنها العمل على توعية التلاميذ بالضرر الكبير الذي تلحقه بهم محاولات الغش و محاولات تسريب مواضيع الامتحانات و توعية الأولياء بضرورة منع ابنائهم من محاولات الغش و منع وسائل الغش عنهم". الشروع في إعداد بروتوكولات تنفيذية لمحاربة العنف في الوسط المدرسي من جهة أخرى أعلنت الوزيرة أنه يجري على مستوى دائرتها الوزارية إعداد "البروتوكولات التنفيذية" الخاصة بمحاربة العنف في الوسط المدرسي بعد الإنتهاء من وضع السياسة العامة للوزارة في هذا المجال. واستهجنت بن غبريت بممارسة نوع آخر من العنف من قبل بعض التلاميذ عبر لجوئهم إلى تمزيق الكتب الدراسية التي سلمت لهم مجانا عند نهاية السنة الدراسية باعتبارها تضييعا للمال العام الذي ينبغي تعويضه لاحقا".