تحججوا بضيق الوقت وطول المسائل التي ضمها الموضوع

الرياضيات تحبس أنفاس مترشحي الـ بيام والإنجليزية تريحهم

أربكت أسئلة الرياضات أمس، التلاميذ الذين يجتازون امتحانات شهادة التعليم المتوسط في يومها الثاني، حيث وجد بعضهم صعوبة في حل المسألة الأخيرة لتعقيدها وطولها في نفس الوقت، ويتعلق الأمر بالوضعية الإدماجية، حيث تم تسجيل عدة إغماءات على المستوى الوطني في صفوف المترشحين، لتكون مادة الإنجليزية فرصة للتعويض لأنها كانت في متناول الجميع.

لم تكتمل فرحة التلاميذ في اليوم الثاني من امتحان شهادة البيام في مادة الرياضيات التي كان يعول عليها المترشحون الذين تفاءلوا بسهولة المواضيع بعدما لمسوا ذلك في مادتي اللغة العربية والفيزياء في اليوم الأول، إلا أن المسائل التي ضمها موضوع الرياضيات حطم آمالهم، حيث حبست التمارين والمسائل أنفاس التلاميذ خاصة في المسألة الأخيرة التي كانت صعبة ومعقدة وتتطلب وقتا أطول من الفترة الزمنية المحددة لذلك، حيث أكد لنا من تحدثنا معهم أثناء وجود المحور اليومي بإحدى متوسطات العاصمة صعوبة الموضوع الخاص بالمادة، لتكون الفترة الصباحية -حسبهم- مخيبة، بعد أن عجز التلاميذ عن حل الوضعية الادماجية لطولها من جهة وتعقيدها من جهة أخرى فيما ألقى بعضهم المسؤولية على توقيت الامتحانات التيي بُرمجت في هذا الشهر بالذات بالتزامن مع شهر رمضان، لتؤكد إحدى المترشحات التي وجدناها ما زالت قرب المتوسطة تنتظر خروج زميلاتها للتأكد من إجابتها أن الكل تفاجأ بعدد التمارين والمسائل الموجودة في الموضوع مقارنة بالوقت المحدد لحلها، مؤكدة أن المتفوقين في هذه المادة هم أيضا لا يمكنهم إنهاء حل كل التمارين في مدة ساعتين. وغير بعيد عن ذلك تحدث التلاميذ عن حالات إغماءات سجلت على مستوى المتوسطة و التدخلات العديدة لرجال الحماية المدنية، وهو الأمر الذي يعكس مدى صعوبة موضوع الرياضيات. من جهة أخرى، أجمع محدثونا على سهولة موضوع الإنجليزية باعتبار أنه كان في المتناول وأنه بعث الأمل في نفوس المقبلين على افتكاك هذه الشهادة التي تعتبر تأشيرة مرور إلى الثانوي، آملين أن تكون العلوم والفرنسية في اليوم الأخير عند مستوى التطلعات.

غياب 132 مترشح بسكيكدة وأجواء عادية بقسنطينة وباتنة

أكدت مديرية التربية لولاية قسنطينة عدم تسجيل أي غش خلال امتحان شهادة التعليم الأساسي إلى غاية صباح أمس، حيث سارت الأمور بشكل سلس ومحكم منذ انطلاق الامتحان أول أمس، وسط تنظيم وصف بالجيد مثلما ذكره ذات المصدر، وأجمع عليه عدة مراقبين، علما أن عدد المسجلين لاجتياز الشهادة بعاصمة الشرق يقدر بـ 14588 تلميذ، منهم 215 من المدارس الخاصة، يتوزعون على 49 مركز إجراء عبر بلديات الولاية، فضلا عن 302 مترشح حر، منهم 298 بمؤسسة إعادة التأهيل لبوصوف، فيما يبلغ عدد المترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة 11 مترشحا، منهم 06 يعانون إعاقة بصرية و05 من ذوي الإعاقة الحركية، بينما بلغ عدد المؤطرين 2684 مؤطر. ومن جهة أخرى أكدت مصادر من مراكز الإجراء بولاية قسنطينة تسجيل بعض الغيابات عن امتحان شهادة التعليم المتوسط خلال يوم أمس وما قبله، وبولاية سكيكدة تخلف 132 مترشح، بنسبة 90 بالمائة، من بينهم 105 مترشح و27 مترشحة عن الالتحاق بمقاعد امتحانات شهادة التعليم المتوسط، حيث كان أغلب المتغيبين من المترشحين الأحرار ونزلاء المؤسسات العقابية، وفي مقابل ذلك، اجتاز 14727 مترشح امتحان شهادة البيام. من جهة أخرى، عبّر الممتحنون عن ارتياحهم لمستوى الأسئلة التي جاءت ـحسبهم- في متناول الجميع. ومن جهتها شهدت ولاية باتنة أجواء عادية حيث لم يتم تسجيل أي حال غش على خلاف ما حدث العام الماضي.

الحرارة تؤرق التلاميذ بالجنوب وغياب 500 مترشح

سجلت مراكز إجراء الامتحانات النهائية الخاصة بالمناطق الحدودية بالجنوب الكبير يوم أمس، غياب زهاء 500 مترشح لشهادة التعليم المتوسط، بسبب افتقار غالبية المراكز لمكيفات هوائية تمكنهم من مجابهة موجة الحر الشديدة، حيث أحصت مراكز الامتحانات بالمقاطعة الإدارية برج باجي مختار بأدرار لوحدها غياب 239 تلميذ في اليوم الثاني على التوالي من الامتحان، فيما سجلت منطقتي تينزاوتين وعين قزام بتمنراست غياب 200 تلميذ، أما ببلدية الدبداب بإيليزي فقد أحصى المكتب الولائي للامتحانات غياب 71 تلميذا. من جهتها، فتحت الأسرة التربوية ممثلة في جمعيات أولياء التلاميذ في معرض حديثها النار على القائمين على قطاع التربية بتلك المناطق، وحملوهم مسؤولية التغيب الواسع لعدد معتبر من التلاميذ عن الامتحان المصيري، مطالبة في ذات الصدد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بالتدخل الشخصي لفتح تحقيق في مصير الأموال الضخمة التي ترصد سنويا لتجهيز وتدارك النقائص المسجلة بالمؤسسات التربوية التي تفتقر للمكيفات الهوائية.

ارتفاع عدد الغيابات في اليوم الثاني بالبويرة إلى 118 مترشح

أكد مدير التربية بولاية البويرة مراد بوزيان عن ارتفاع عدد غيابات المترشحين في شهادة التعليم المتوسط في الثاني من الامتحان إلى 118 غائب من بينهم 91 مترشحا متمدرسا و27 من الأحرار بنسبة 09،1 بالمائة، بعدما تم تسجيل 111 مترشح غائبا في اليوم الأول من الامتحان. وأكد مدير التربية بالولاية أن هذه الغيابات لا تقصي التلميذ من مواصلة بقية الامتحانات مثلما هو الحال بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا، بل تقيم المادة للغائب عنها بعلامة صفر فقط، وبإمكانه مواصلة بقية الامتحانات الأخرى بصفة عادية، مؤكدا السير الحسن لمجريات الامتحان والارتياح الكبير لدى المترشحين بالنسبة لمواضيع الامتحانات التي اجمعوا على أنها في متناول الجميع على العموم. يذكر أن عدد المترشحين لشهادة نهاية مرحلة التعليم المتوسط بالبويرة بلغ 10848 مترشح، من بينهم 156 مترشح حر و133 من نزلاء المؤسسات العقابية، موزعين عبر 47 مركز إجراء.

مديرية التربية ببسكرة تسخّر 15حافلة لنقل التلاميذ

أوضحت خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للتربية أن السلطات الوصية كانت قد سخرت 15 حافلة لنقل تلاميذ شهادة التعليم المتوسط باتجاه مراكز إجراء الامتحانات، على مدار ثلاثة أيام كاملة. وفي سياق متصل، استحسن تلاميذ بلديات الفيض، زريبة الوادي وخنقة سيدي ناجي هذه الاجراءات التي من شأنها أن تخفف حجم معاناة التلاميذ مع قطع مسافات بعيدة للالتحاق بمراكز الامتحانات في ظل الارتفاع المقلق لدرجات الحرارة التي تجاوزت عتبة الـ48 درجة مئوية تحت الظل. من جهتهم، أبدى هؤلاء ارتياحهم من قرار والي بسكرة أحمد كروم الذي وجه تعليمات صارمة لمصالح مديرية التربية، بهدف دعم كافة المؤسسات التربوية بمكيفات هوائية .

مترشحون يحاولون استفزاز الأساتذة الحراس بتيارت

أبرز مصدر مسؤول من مديرية التربية لولاية تيارت أن اليوم الأول من شهادة التعليم المتوسط بولاية تيارت مر في ظروف حسنة عبر مختلف المراكز المقدر عددها بـ 65 مركزا، موزعين عبر تراب الولاية، غير أنه أقر بوجود ما يشبه قيام عدد قليل من المترشحين باستفزاز الأساتذة الحراس الذي استطاعوا معالجة الامر بحكمة دون تسجيل أية حوادث، حيث عادة ما يقوم العاجزون عن الإجابة بمحاولة خلق مشاكل داخل الأقسام لأتفه الأسباب. يشار إلى أن عدد المترشحين المسجلين بولاية تيارت بلغ 14814 مترشح، من بينهم 7620 من الإناث، و229 مترشح من مراكز إعادة التربية، و5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما بلغ عدد المؤطرين 3200 مؤطرا.

الرياضيات تتسبب في إغماءات بالجملة بتلمسان

أجمع المترشحون لامتحان شهادة التعليم المتوسط بولاية تلمسان على سهولة مواضيع اللغة الإنجليزية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم التفاعل معها بسهولة من قبل أغلب التلاميذ نتيجة سهولة طرح الأسئلة وطريقتها التي كانت منهجية إلى حد بعيد. من جانب آخر، كانت أسئلة الرياضيات طويلة جدا، حيث أكد الطلبة والأساتذة الذين التقيناهم أن القليل منهم فقط تمكنوا من إنهاء الموضوع، مؤكدين إن كم الموضوع لا يتناسب مع الحجم الساعي المقدر بساعتين، حيث إن التمارين المطروحة تحتاج على الأقل 03 ساعات من أجل حلها من قبل التلميذ المتوسط. من جانب آخر، أبدى التلاميذ تخوفا كبيرا من موضوع التاريخ والجغرافيا.

خليدة تافليس / مراسلون