بعد انقضاء المهلة القانونية لردّ الإدارة على طلب التأسيس

حزب السلام يسرّع في مؤتمره التأسيسي للمشاركة في المحليات

أعلم مؤسسو حزب السلام مصالح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بالشروع في التحضير لعقد المؤتمر التأسيسي، بعد شهر رمضان، وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية التي يحددها القانون العضوي للأحزاب، بستين يوما، لمنح الاعتماد لحزب لانعقاد مؤتمره التأسيسي.

أوضح الحزب في بيان له تسلمت المحور اليومي ، نسخة منه، أنّ المهلة القانونية المحددة بستّين يوما بعد إيداع الملفّ التأسيسي الكامل والمستوفي الشروط والوثائق المطلوبة على مستوى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن طريق البريد المضمون تحت رقم 2015 بتاريخ 26 مارس 2017 بواسطة المحضر القضائي أحسن بن عطية. وأوضح بيان الحزب، أنّه وطبقا للمادة 23 من ذات القانون يعدّ سكوت الإدارة بعد انقضاء 60 يوما عن تاريخ الإيداع بمثابة ترخيص للأعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد المؤتمر التأسيسي للحزب. موضحا أن الحزب سيقوم بعد شهر رمضان بإشهار الأعضاء المؤسسين في جريدتين وطنيتين على الأقلّ وذكر اسم الحزب ومقره الوطني وأسماء ووظائف الأعضاء الموقعين على التعهد المذكور في المادة 19 من قانون الأحزاب. ويحضّر الحزب بعد ذلك لعقد مؤتمراته الولائية ومن ثمّ المؤتمر التأسيسي في غضون سنة واحدة من تاريخ الترخيص القانوني، على أن يكون المؤتمر قبل الانتخابات المحلية حتى يتسنى له المشاركة فيها.