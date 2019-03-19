كشفت عن إحصاء 16 ألف خبزة يوميا ترمى في المزابل

زرواطي: الجزائريون يلقون بـ7.7 مليار كيس بلاستيكي سنويا

أكدت وزير البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، أن الجزائريون يلقون ما مقداره 7.7 مليار كيس بلاستيكي سنويا، معبرة عن دعم الجزائر لاتفاقيات باريس المناخية.

قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة على هامش تدشين الوكالة الوطنية للنفايات بالرويسو، أمس، أن الجزائر تخوض حرباً ضد النفايات ويجب أن تكسبها وهي مهمة الجميع ولا تقتصر على مؤسسة أو الجماعات المحلية بل الجميع معني بذلك، أي هي سلسلة متكاملة حلقاتها مترابطة ويبقى أساسها المواطن ، وأضافت أن هذه المعركة لا تقتصر فقط على الجزائر العاصمة التي تعاني بدرجة كبيرة بل كل مناطق الوطن مدعوة للمشاركة في هذا التحدي. ودعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، إلى تكاثف جميع الجهود للقضاء على النفايات عن طريق تقديم دعم لمؤسسات جمع النفايات في إطار عمل متجانس، مشيرة إلى الخطوات المنجزة في مجال البيئة بالجزائر العاصمة من خلال المساحات الخضراء إلى غير ذلك وهذا بفضل الجهود التي يقوم بها الوالي. كما كشفت فاطمة الزهراء زرواطي، أن الجزائريون يلقون ما مقداره 7.7 مليار كيس بلاستيكي سنويا وهو رقم كبير، مما يؤثر على الطبيعة بشكل سلبي، نظرا للمخلفات التي تتركها هذه الأكياس على الطبيعة وكذا الإنسان. وأكدت الوزيرة دعم الجزائر لاتفاقيات باريس المناخية من خلال التحضير لجملة من المشاريع في الطاقات المتجددة. وكشفت الوزيرة عن وجود 16ألف خبزة ترمى يوميا في المزابل، في حين أن الجزائر تستورد مادة القمح بأسعار مرتفعة، مما يؤثر سلبا على خزينة الدولة، كما كشفت عن وجود مشروع للتخلص من الأكياس الورقية حيث بدأت اتصالات مع الخبراء للمباشرة في هذا المشروع عن قريب. من جهتها ثمنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الأنسان، فافا سي لخضر بن زروقي، خلال القائها كلمة بالمدرسة العليا للإدارة، المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ترقية حقوق الانسان.