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الوزارة أثبتت نجاعة الإجراءات حفاظا على مصداقية الشهادة

أعداء الإصلاحات يفشلون في تمرير إشاعة تسريب المواضيع

  06 جوان 2017 - 03:10   قرئ 416 مرة   0 تعليق   الوطني
أعداء الإصلاحات يفشلون في تمرير إشاعة تسريب المواضيع

 لم تنجح بعض الأطراف هذه المرة من خلال الاعتماد على إشاعة تسريب مواضيع اللغة العربية والعلوم الفيزيائية في اليوم الأول من انطلاق الامتحانات الخاصة بشهادة التعليم المتوسط عبر مواقع التواصل الاجتماعي  فايسبوك ، من أجل ضرب مصداقية الشهادة من جهة وكذا التغلب على الإمكانات التي جندتها وزيرة التربية نورية بن غبريت للقضاء على الفضائح التي طالت الشهادات في السنوات الماضية، لتكون بذلك وزيرة التربية قد انتصرت هذه المرة وأثبتت نجاعة الإمكانات المسخّرة والتجنيد المحكم لصد كل من يحاول زرع البلبلة وضرب مصداقية هذه الشهادات.

 

الاصطياد في المياه العكرة وضرب مصداقية شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، هذا ما كانت تبحث عنه بعض الأطراف التي لم تجد غير الإشاعة وسيلة للتشويش على التلاميذ من جهة وكذا على وزارة التربية من جهة أخرى، إضافة إلى التشكيك في قدرة هذه الأخيرة على وضع حد للفضائح التي مست الشهادتين في السنوات الأخيرة من خلال تأكيدها تسريب مواضيع اللغة العربية والعلوم والفيزياء ربع ساعة بعد الدخول إلى قاعات الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة  فيس بوك ، ومطالبة المتتبعين بحلها من أجل إرسالها للمترشحين بالإضافة إلى نشرها على أكبر نطاق من أجل وصولها إلى كل المترشحين، وبالتالي كسر الحاجز الذي وضعته الوزارة في وجوه الغشاشين في هذه الشهادة ، غير أن هذه الوسيلة لم تنجح هذه المرة في خلق الجو المناسب لها والعمل على إثارة الضجة التي كانت تبحث عنها منذ انطلاق شهادة التعليم المتوسط في خطوة منها لرسم صورة سوداوية فيما يخص امتحانات شهادة البكالوريا التي ستكون مع بداية الأسبوع المقبل، لتكون بذلك وزيرة التربية نورية بن غبريت قد انتصرت مرتين لا مرة واحدة فقط، خاصة أن نجاح شهادة التعليم المتوسط وتسير في جو أكثر من مناسب على المستوى الوطني هو نجاح شهادة البكالوريا، بالنظر إلى أن كل الإمكانات المادية والبشرية قد سخرت في هذه الشهادة بمعيار شهادة البكالوريا، وانتصارها اليوم ليس على الإشاعة فقط وإنما على الأطراف التي روجت لها وادّعت تسريب المواضيع في أول يوم.

أمينة صحراوي

 

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