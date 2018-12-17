الدرك يسترجع سيارة مسروقة ببلدية برهوم في المسيلة

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية برهوم شرق المسيلة، من استرجاع سيارة مسروقة من نوع "404 بيجو". حيثيات القضية تعود الى تاريخ 02 جوان من الشهر الجاري اين تقدم المسمى "ت ر" الساكن بقرية أولاد مرزوق بلدية برهوم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرهوم بتقديم شكوى حول سرقت سيارته نوع من طرف مجهولين دون وثائقها الإدارية بعدما قام سائقها بركنها أمام المسجد لأداء صلاة الجمعة. وإستنادا إلى معلومات واردة تم تشديد المراقبة على مختلف الطرقات حيث بتاريخ 05/06/2017 أضطر سارقوها إلى تركها بالمنطقة المسماة واد الجباس قرية أولاد أمبارك بلدية برهوم بعد إتخاذ الإجراءات الأمنية تم تسليمها إلى مالكها.

ب مغيش