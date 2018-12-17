أمن سيدي بلعباس يوقف 71مجرما

كشفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس، أن مصالحها قد قامت ب73 عملية شرطة خلال شهر ماي المنصرم تم على إثرها دراسة حالة أكثر من2000 شخص تبين أن 71 شخصا منهم متورطون في قضايا إجرامية. حيث تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 17 شخصا منهم الحبس.في حين سجلت ذات المصلحة خلال نفس الشهر 254 قضية متعلقة بالقانون العام، تورط في هذه القضايا 287 شخصا، المصلحة قدمت جميع المتهمين أمام النيابة التي أمرت بإيداع 88 شخصا منهم الحبس، في حين إستفاد البقية من إجراءات الإستدعاء المباشر كما سجلت نفس المصلحة 93 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضدالأفراد تورط فيها 97 شخصا، تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 12 منهم الحبس بينما إستفاد البقية من إجراءات الإستدعاء المباشر، في حين تم إحصاء 95 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات والتي تورط فيها 70 شخصا، حيث تم تقديم المتهمين أمام النيابة التي أمرت بإيداع 11 منهم الحبس بينما إستفاد البقية من إجراءات الإستدعاء المباشر، كما أحصت ذات المصلحة 37قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي والتي تورط فيها 47 شخصا تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 07 منهم الحبس بينما إستفاد البقية من إجراءات الإستدعاء المباشر. من جهة اخرى أحصت ذات المصلحة 17 قضية متعلقة بجرائم المخدرات والتي تورط فيها 40 شخصا تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 30 منهم الحبس، بالإضافة إلى ذلك سجلت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس 11 قضية متعلقة بالأسرة والآداب العامة، تورط فيها 32 شخصا تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 28 منهم الحبس المؤقت.

م بن ترار