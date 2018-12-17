الدرك يوقف 3 تجار أسلحة في أم البواقي

أوقف عناصر الدرك الوطني يوم الاثنين بعين البيضاء ولاية أم البواقي ثلاثة تجار أسلحة وضبط خمس بنادق صيد وقنبلة يدوية في حين أحبط حراس الشواطئ بعرض سواحل تنس (ولاية شلف) محاولة هجرة غير شرعية ل (18) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع حسب ما أفاده بيان لوزارة الدفاع يوم الثلاثاء.

و أوضح ذات البيان انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقف عناصر الدرك الوطني أمس بعين البيضاء بولاية أم البواقي ثلاثة تجار أسلحة وضبط خمس بنادق صيد وقنبلة يدوية في حين حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ثلاث كيلوغرامات من الكيف المعالج بالوادي".

و أضاف المصدر انه "بكل من عين أميناس وبرج باجي مختار أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثمانية مهربين وحجزت شاحنة و5,7 طنا من المواد الغذائية و1200 لتر من مادة زيت المائدة ومعدات تنقيب عن الذهب".

من جهة أخرى --اضاف نفس البيان --ان "حراس الشواطئ احبطوا محاولة هجرة غير شرعية ل 18 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعرض سواحل تنس ولاية الشلف فيما تم توقيف21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وبشار".