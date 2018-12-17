إصابة 6 أشخاص في 4 حوادث منفصلة بسكيكدة خلال 24 ساعة

سقط 6 أشخاص ضحايا لإرهاب الطرقات بولاية سكيكدة خلال الأربع والعشرين الساعة الأخيرة، حوادث المرور المنفصلة سجلت بالطريق الوطني رقم 3 الرابط بين سكيكدة وقسنطينة ببلدية عين بوزيان وأصيب فيه شخصان خلال اصطدام شاحنتان، أما الثاني فسجل بالطريق السيار "شرق – غرب" بمنطقة فرفور بعزابة نتيجة انحراف سيارة سياحية أدى إلى إصابة شخصان، في حين وقع الحادث الثالث ببلدية بوشطاطة بمنطقة بومنجل أين أصيب شخصا واحدا في حادث اصطدام شاحنة بسيارة سياحية في حين اختتمت حوادث المرور بمدخل مدينة سكيكدة وتحديدا بالمنطقة الصناعية الصغرى بالطريق الوطني رقم 44 الرابط بين سكيكدة وعناية وأدى حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة سياحية إلى سقوط ضحية، جميع الضحايا تم نقلهم من قبل مصالح الحماية المدنية بالولاية إلى مختلف المراكز الإستشفائية القريبة.