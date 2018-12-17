تباين في آراء التلاميذ في اليوم الأخير من شهادة التعليم المتوسط

موضوع العلوم الطبيعية في المتناول والفرنسية لمن استطاع

تباينت آراء التلاميذ الذين اجتازوا أمس، آخر مادتين في شهادة التعليم المتوسط البيام ، ويتعلق الأمر بكل من اللغة الفرنسية والعلوم الطبيعية، فالبعض صنفها في خانة المقبولة والبعض الآخر وصفها بالصعبة التي تحتاج وقتا أطول، خاصة ما تعلق بمادة اللغة الفرنسية، التي عوّلوا عليها من أجل التعويض بعد الخيبة التي أصابتهم في مادة الرياضيات.

اختلفت تعابير وجوه التلاميذ في اليوم الأخير من اجتياز شهادة التعليم المتوسط، فالبعض تفاءل بنوعية الأسئلة التي برمجت على مدار الثلاثة أيام وسهولتها من بدايتها إلى نهائيتها، متأكدين من نجاحهم هذه السنة بمعدلات مقبولة خاصة بعض الأسئلة التي ضمها موضوع مادة الفرنسية، وكذا مادة العلوم الطبيعية لكل من درس واجتهد طيلة السنة باعتبار أنها ضمت أسئلة من المقرر الدراسي، معولين عليها في تدارك بعض النقص الذي سجلوا في مادة الرياضيات في اليوم الثاني، غير بعيد عن ذلك وبمختلف متوسطات العاصمة، اتخذ بعض الطلبة من زوايا هذه الكماليات مكانا للجلوس وإعادة قراءة المواضيع مرة ثانية والتأكد من الحلول التي ضمتها أوراق إجاباتهم، خاصة أنهم أقروا بصعوبة المواضيع في اليوم الأخير، معبرين عن استيائهم من طول المسائل التي ضمتها مواضيع بعض المواد هذه السنة، خاصة أن اليوم الأخير كان بمثابة الفرصة الأخيرة للتعويض بعد الخيبة التي أصابتهم في اليوم الثاني، وبين هذا وذاك أجمع كل الأولياء هذه المرة على أن مواضيع شهادة التعليم المتوسط كانت في المستوى وضمت مواضيع دُرست ضمها المقرر الدراسي وكانت في المتناول.

تسجيل حالة غش بـ البلوتوث وغياب 122 تلميذ بقسنطينة

سجلت مديرية التربية ولاية قسنطينة حالة غش واحدة خلال امتحانات شهادة التعليم الأساسي التي جرت في ظروف وصفت بالجيدة، مقابل تسجيل ما يقارب 1 بالمائة من الغيابات وسط المعنيين بالامتحانات، التي لاقت استحسان الممتحنين خلال اليوم الثالث والأخير منها ـ حسبما أكده مدير التربية لولاية قسنطينة ـ فإن عاصمة الشرق خلال الأيام الثلاثة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي لم تعرف تسجيل إلا حالة غش واحدة وقعت مساء أول أمس، حين حاول أحدهم الغش بواسطة تقنية البلوتوث ، ليتم ضبطه واتخاذ الإجراءات الاعتيادية في مثل هذه الحالات، بينما فيما يتعلق بالغيابات، فإن الولاية لم تعرف هذا العام غيابات كثيرة وسط المترشحين الأحرار الذين لم يتجاوز عددهم إجمالا هذا العام 12 مترشحا، مقابل تسجيل إلى غاية صباح أمس، نسبة غياب قدرها 0.96 بالمائة وسط المتمدرسين النظاميين التي تعتبر نسبة مرتفعة، وأكد المعني أن أغلبها يعود لتلاميذ قاطعوا الدراسة منذ بداية العام واكتفوا بالتسجيل فقط، حيث بلغ عدد الغائبين من النظاميين 122 تلميذ.

إجماع تلاميذ الجنوب على سهولة الأسئلة في اليوم الأخير

أجمع تلاميذ شهادة التعليم المتوسط بولايات ورقلة وغرداية وإيليزي وأدرار وبشار وبسكرة وتيندوف في تصريحات لهم مع جريدة المحور اليومي ، على أن الأسئلة الممتحن فيها على مدار ثلاثة أيام كانت في متناولهم، رغم الظروف المناخية القاسية التي تعيش على وقعها منطقة الجنوب الكبير، إلا أن التلاميذ رفعوا التحدي وبذلوا كل ما بوسعهم من أجل اجتياز هذه المرحلة المصيرية من مسارهم التعليمي، من جهتها، سخرت مديريات التربية الوطنية بالولايات المذكورة كافة الإمكانات المادية والبشرية لضمان السيرورة الحسنة لهذا الامتحان الرسمي، حيث تم في ذات الشأن دعم 1400 مركز إجراء الامتحانات بمكيفات هوائية لمجابهة موجة الحر الشديدة، ومعلوم أن هاته الولايات كانت قد تذيلت على مدار الخمسة عشرة سنة الأخيرة الترتيب الوطني في الامتحانات النهائية لشهادة البيام ، الأمر الذي دفع الوزارة الوصية برسم مخطط عمل استثنائي، يهدف للبحث عن حلول جذرية للمشاكل العويصة التي يتخبط فيها قطاع التربية منذ سنوات.

تسجيل أزيد من 80 غيابا في ثالث أيام الامتحانات بمستغانم

سجلت مصالح مديرية التربية لولاية مستغانم، غياب 82 تلميذا وتلميذة من مترشحي امتحانات شهادة التعليم المتوسط، وـ حسب مصادر المحور اليومي ـ فإن السبب على الأغلب راجع إلى صعوبة امتحان الرياضيات باليوم الثاني الذي أربك العديد من المترشحين، حيث أجمع مترشحو البيام على صعوبة امتحان الرياضيات الذي أربك العديد من المترشحين، الذين أكدوا بدورهم أن أسئلة الوضعية الإدماجية جاءت معقدة نوعا ما، في الوقت الذي تباينت فيه آراء مترشحين آخرين بين سهولة وصعوبة المواد الأخرى. جدير بالذكر، أنه اجتاز امتحانات شهادة التعليم المتوسط أزيد من 10387 مترشح، موزعين عبر 40 مركز إجراء، وحسب مصادر تربوية، فإن العملية جرت في ظروف حسنة، سُخرت لها جل الإمكانات، وتم تأطيرها من طرف 3 آلاف أستاذ لإنجاح هذا الموعد المصيري في مسيرة التلاميذ، بالإضافة إلى إمكانات مادية كبيرة وسط إجراءات تنظيمية صارمة، لتجنب كل محاولات الإخلال بالسير العادي للامتحان، مع اتخاذ تعزيزات أمنية لمراقبة مراكز الإجراء ونقل أوراق الإجابات إلى مراكز الجمع مثلما جرت عليه العادة.

امتحان العلوم الطبيعية يرفع المعنويات ويمحي نكسة الرياضيات ببرج بوعريريج

أعرب أغلبية التلاميذ الذين اجتازوا امتحان العلوم الطبيعية صبيحة أمس، بمختلف مراكز ولاية برج بوعريريج ضمن امتحانات شهادة التعليم المتوسط، عن ارتياحهم الشديد لمضمون أسئلة المادة العلمية التي كانت حسبهم- في مجملها في متناول الجميع، يحدث هذا في الوقت الذي اشتكى فيه البعض من ضيق الوقت الذي لم يتناسب مع الأسئلة المتعددة التي تحتاج لأكثر من الوقت المحدد وطنيا من قبل الوزارة المعنية، حيث أكد التلاميذ الطامحون إلى الانتقال للطور الثانوي أن الأسئلة كانت خالية من الضبابية والغموض، وجاءت وفقا للبرنامج الدراسي، كما كشف التلاميذ المترشحون أنها أنستهم نكسة مادة الرياضات التي حملت أسئلتها الكثير من التعقيد والضبابية، وبأن معنوياتهم ارتفعت كثيرة، خاصة أن معامل المادة جدّ مهم.

اليوم الأخير مرّ بردا وسلاما على مترشحي البيام بعنابة

مر اليوم الأخير من امتحانات شهادة التعليم المتوسط بردا وسلاما على المترشحين، حيث عبّر العديد ممن التقينا بهم بمتوسطة جبهة التحرير الوطني والعربي التبسي بولاية عنابة عن رضاهم لمواضيع الأسئلة في مادتي العلوم الطبيعة والفرنسية، التي كانت في متناول الجميع ـ حسبما أكدوه لنا مقارنة باليومين الأولين ـ خاصة مادة اللغة الفرنسية التي كانت مواضيعها سهلة وواضحة، وما يدل على أن الأسئلة كانت في متناول أغلب التلاميذ هو انتهاؤهم من الامتحانات مبكرا، حيث لم تمر ساعة من انطلاق الاختبار حتى خرج أغلبهم من الحجرات التي اجتازوا فيها الامتحان وعلامات الرضى بادية على وجوههم، مادة العلوم الطبيعية كانت مواضيعها هي الأخرى سهلة مقارنة بالمواد العلمية الأخرى، من جهتهم مؤطرو الامتحانات أكدوا لنا عدم تسجيل أي تجاوزات أو محاولات غش خلال اليوم الأخير رغم بعض المحاولات، خاصة خلال اليوم الأول الذي كان فيه الارتباك واضحا على التلاميذ وكل واحد يحاول أن يتحصل على الإجابة بأي طريقة، لكن كانت الأمور عادية أمس، وجرت في ظروف جيدة.

مديرية التربية بوهران تنفي تسجيل حالات الغش

بلغت نسبة الغيابات في اليوم الثالث والأخير من امتحانات شهادة التعليم المتوسط البيام بوهران ما نسبته واحد في المائة من عدد الحضور ـ حسبما كشف عنه المكلف بالإعلام على مستوى مديرية التربية بوهران ـ الذي أكد عدم تسجيل أي حالة غش في اليوم الثالث دون تسجيل أي حالة لتسريب للمواضيع، نظرا للإجراءات الرقابية المشددة المتخذة من قبل الجهات الوصية، وأكد المتحدث أن نسبة الغيابات كانت بكثرة خلال اليوم الأول، حيث تجاوزت مائتي غياب، فيما لم تتجاوز الواحد في المائة خلال اليوم الثاني والثالث.

غياب 196 مترشح في بتيارت

أحصت مديرية التربية مع نهاية شهادة التعليم المتوسط 196 تلميذ مترشح غائب، وهو رقم اعتبره المصدر قليلا، خاصة أن أغلب هؤلاء الغائبين من فئة الأحرار الذين عادة ما يستغنون عن الامتحانات رغم قيامهم بعملية التسجيل في الوقت المحدد ولم يستبعد المصدر أن يكون بعض هؤلاء ممن يعملون في جهات أخرى،قصد الاستفادة من عطلة استثنائية لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط قرب عائلاتهم، يشار إلى أن عدد المترشحين قد وصل إلى 14814 عبر مختلف المراكز، فيما بلغ عدد المؤطرين 3200 من أساتذة وإداريين.

لا تسريبات عبر الفايسبوك بولاية تلمسان

وضعت امتحانات شهادة التعليم الأساسي أوزارها بتلمسان في ظروف أقل ما يقال عنها أنها عادية، حيث كان موضوع العلوم الطبيعية في المستوى، في الوقت الذي اعتبرت مجموعة كبيرة من التلاميذ ان موضوع اللغة الفرنسية كان صعبا نوعا ما، لكن التلاميذ بقوا متأثرين من موضوعي الفيزياء والهندسة في مادة الرياضيات، حيث أجمع التلاميذ على سهولة المواضيع باستثناء هاتين المادتين، وعن جانب التنظيم، أشار كرمة محمد إلى أنه لم تسجل أي حالة لمحاولة الغش، كما تم تسجيل 116 تلميذ و117 تلميذة عن الموعد، في حين شهد المراكز الـ 56 تسييرا جيدا باستثناء بعض الغيابات المبررة لبعض المؤطرين التي لم تؤثر على السير الحسن للعملية، وعن منشورات الفايسبوك أكد ذات المتحدث بأنها دعابة لا غير، مؤكدا أن الولاية وحسب المواضيع ستحقق نتائج جيدة لامحالة.