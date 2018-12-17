أثبتت نجاعة الإمكانات المسخرة والإجراءات المتخذة في البيام

بن غبريت تنجح في تكميم أفواه أعداء الإصلاحات في أول امتحان لها

نجحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في امتحانها الأول والمتعلق بشهادة التعليم المتوسط في إسكات أفواه من تحدثوا عن حدوث تسريبات في المواد الممتحن فيها الخاصة بشهادة التعليم المتوسط على مدار ثلاثة أيام، ليكون انتصارها بذلك على المشككين في قدرتها على وضع حد لأعداء الإصلاحات ونجاعة الإمكانات والإجراءات المتخذة لمكافحة ظاهرة الغش وتسريب المواضيع في هذه الشهادات.

أثبتت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت وليس للمرة الأولى، نجاعة الطرق التي تعتمد عليها في محاربة كل من تسول له نفسه الإطاحة بقطاع بمثل هذه الأهمية، والتشويش على جيل المستقبل من خلال الترويج لإشاعة التسريب الخاصة بالمواضيع الممتحن فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان من المفروض على أصحابها أن يسخروا أنفسهم لخدمة التلميذ بدلا من دفعه للهاوية، ففي الوقت الذي أكدت فيه المسؤولة الأولى على رأس قطاع التربية وقبل الانطلاق الرسمي لامتحان شهادة التعليم المتوسط أعلنت عن استعدادها التام رفقة كل المسؤولين في هذا القطاع على إسكات الأطراف التي تحاول ضرب مصداقية الشهادات في الأطوار الثلاث، حيث راحت بعض الجهات أو كما يسمون أعداء الإصلاحات يصطادون في المياه العكرة ويحاولون بشتى الطرق ضرب استقرار هذه الشهادة وتكرار سيناريوهات السنوات الماضية، لكن شتان بين الأمس واليوم، فالإجراءات المتخذة والإمكانات البشرية والمادية المسخرة من قبل الجهات الوصية كانت بالمرصاد لهؤلاء لتكون السد المنيع الذي أحبط كل المحاولات وكل الإشاعات التي استغلها البعض دون أن تحدث أي مفعول أو تأثير على التلاميذ وأوليائهم، لأنهم أصبحوا أكثر وعيا وأكثر ثقة في وزيرة التربية التي وضعت مصلحة التلميذ قبل كل شيء ومنحته عناية قصوى من أجل مستوى دراسي أفضل، فهي اليوم تسدل الستار عن شهادة البيام و بنسبة نجاح قدرة مائة بالمائة، لتكون بذلك الصورة العاكسة لشهادة البكالوريا التي ستحظى أيضا بمتابعة واهتمام كبير من قبل كل القائمين على القطاع ولتكون النجاح الثاني لوزيرة التربية أمام كل من شكك في قدرتها على تكميم أفواه الفتنة والإشاعة وأعداء الإصلاحات.