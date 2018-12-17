للمطالبة بإطلاق سراحهم ووقف انتهاكات المخزن في حقهم

لجنة الصحافيين الجزائريين في وقفة تضامنية مع مجموعة أكديم أزيك

أعلنت لجنة الصحافيين الجزائريين المتضامنين مع الشعب الصحراوي تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين، مجموعة معتقلي اكديم ازيك المقرر تقديمهم من جديد للمحكمة المغربية بمدينة سلا المغربية، حيث يقدر عددهم بـ 24 شخصا، للمطالبة بإطلاق صراحهم ووقف انتهاكات المخزن ضد الشعب الصحراوي الأعزل.

يشارك في هذه الوقفة التضامنية كثير من الإعلاميين، فضلا عن شخصيات بارزة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الذي ندد مرارا وتكرارا بالتوقيف التعسفي الذي طال هذه المجموعة من طرف السلطات المغربية، مطالبا بإطلاق سراحهم على وجه السرعة، وستكون هذه الوقفة التي دعت إليها لجنة الصحافيين الجزائريين المتضامنين مع الشعب الصحراوي، اليوم أمام المركز الإعلامي الصحراوي بديدوش مراد على الساعة الحادية عشر صباحا، للمطالبة بإطلاق سراحهم. وتضاف هذه الوقفة إلى عدة وقفات نظمت لمناصرة الشعب الصحراوي في قضيته العادلة، حيث تطالب الجزائر في كل مرة بإجراء استفتاء تقرير المصير للصحراويين. وللإشارة فقد أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط أحكاما تعسفية بالسجن تراوحت بين 20 و30سنة سجنا نافذا في حق المعتقلين السياسيين من مجموعة اكديم ايزيك ، البالغ عددهم 24 شخصا، حيث فرضت السلطات المغربية أثناء محاكماتهم في الجلسات السابقة طوقا أمنيا مشددا، بتجنيد مئات من رجال الأمن والمخابرات لمنع المواطنين الصحراويين من حضور أطوار المحاكمة، كما قامت بمنعهم من التظاهر للمطالبة بإطلاق سراحهم. وفي ذات السياق، تفيد تقارير صحراوية بوجود أكثر من 80 سجينا في السجون المغربية، 23 منهم على الأقل في مدينة الرباط بسجن سلا ، حيث شنوا عدة إضرابات عن الطعام نتيجة تعرضهم للتعذيب من طرف السلطات المغربية، وكذا للمطالبة بإطلاق سراحهم.