طالبت بقانون أساسي خاص بها لتجنّب استغلالها

المنظمة الوطنية لحاملي الشهادات تدعو تبون إلى التدخل لإنصافها

دعت المنظمة الوطنية لحاملي الشهادات (اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل سابقا)، الوزير الأول عبد المجيد تبون، والحكومة الجديدة وكذا البرلمان لتسوية ملف عقود ما قبل التشغيل بصفة رسمية، وطالبت بقانون أساسي خاص بها، وكذا احتساب سنوات العمل في الخبرة والتقاعد للعقود المفتوحة.

أبرزت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سابقا، أنه نظرا لتردي أوضاع فئة جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي التابعين لوزارة العمل ووزارة التضامن، حيث أحصت عدة شكاوى من طرف الشباب المستفيدين من هذه الصفة ولم تجدد عقودهم، كما أنهم طردوا بطريقة غير قانونية من طرف الهيئات المستخدمة وبصفة تعسفية مخالفة لتعليمات التي أصدرتها الوزارة الوصية سابقا. ودعت المنظمة الوزير الأول، عبد المجيد تبون، وكذا الحكومة والبرلمان الجديد، إلى تسوية ملف عقود ما قبل التشغيل بصفة رسمية، حيث يتجاوز عددهم أكثر من 700 ألف شاب جلهم من الإطارات، نظرا لتردي الأوضاع والتذمر الكبير من طرف هذه الفئة التي تبين أن مصيرها البطالة لامحالة، مشيرة إلى تجاوز كثيرين 8 و9 سنوات من الاستفادة من العقود دون أن يتحصلوا على مناصب عمل دائمة لهم وعلى الرغم من الخبرة المكتسبة في القطاع الدي يشتغلون فيه.

وطالبت المنظمة الوطنية لحاملي الشهادات، بإصدار تعليمة رسمية لإعطاء الأولوية عن طريق المسابقات الداخلية لهذه الفئة في المناصب الشاغرة المصرح بها في كل القطاعات والتي ستعلن عنها مديرية الوظيف العمومي، إضافة إلى قانون أساسي لفئة عقود ما قبل التشغيل لضمان الحقوق والواجبات لعدم استغلالها من طرف الهيئات المستخدمة، مع إلغاء الصفة المؤقتة لعقود الإدماج الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة، مع دمج عقود لانام مع لاداس في عقد موحد، إضافة إلى احتساب سنوات العمل في الخبرة والتقاعد للعقود المفتوحة.