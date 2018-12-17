في كل من ولاية سطيف والجزائر العاصمة

حجز كمية من المفرقعات و994 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت قوات الأمن الوطني لولاية سطيف خلال الأسبوع الجاري من حجز كمية من المفرقعات النارية من مختلف الأنواع والأحجام كانت موجهة للتسويق بطريقة غير شرعية، مع توقيف شخص مشتبه فيه.

وقائع العملية تمت على إثر حاجز أمني تم نصبه من قبل عناصر الشرطة بالشارع الرئيسي لمدينة حمام السخنة تم من خلاله توقيف شاب في العقد الثاني من العمر وبحوزته 9422 مفرقعة وذلك بعد عملية تفتيش حقائب المسافرين بإحدى حافلات نقل المسافرين، وعليه قامت بتحويل المشتبه فيه إلى أمن الدائرة ومباشرة التحقيقات معه لتحديد مصدر هذه المواد المحظورة، فيما تم وضع المحجوزات تحت تصرف المصالح المختصة وتحويل ملف القضية إلى النيابة المحلية عن تهمة حيازة بضاعة محظورة دون رخصة، وفي إطار مساعي مصالح الشرطة للتصدي لكل أشكال البيع غير القانوني خاصة المشروبات الكحولية، تمكنت مصالح أمن دائرة الدار البيضاء و إثر عملية تفتيش من توقيف شخص على متن سيارة نفعية أين حجزت 994 وحدة من المشروبات الكحولية الموجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

م.إ.طوبالي