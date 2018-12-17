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حجز 300 غرام من الكيف المعالج بالعاصمة

  07 جوان 2017 - 14:35   قرئ 299 مرة   0 تعليق   الوطني
حجز 300 غرام من الكيف المعالج بالعاصمة

أسفرت عمليات مداهمة فجائية لقوات الأمن الوطني  عبر مختلف الأحياء الشعبية بالجزائر العاصمة و تيارت و غليزان عن توقيف 39  شخصا يتاجرون في المخدرات و بحوزتهم زهاء 300 غرام من الكيف المعالج  و مواد  أخرى  حسبما أوضحته اليوم الأربعاء المديرية العامة للأمن الوطني .

وقد نفذت قوات الأمن الوطني عبر ولايات الجزائر و تيارت و غليزان عمليات  مداهمة فجائية لأحياء تعتبر نقاط سوداء و بها أماكن مشبوهة  تم إثرها توقيف 39  شخصا بحوزتهم 17 قرصا مهلوسا و 355 غرام كيف معالج بالإضافة إلى أسلحة بيضاء  مختلفة الحجم  حسب بيان ذات المصالح.
و أوضح البيان أن قوات أمن ولاية الجزائر حجزت 188 غرام من الكيف المعالج  و  كمية من المؤثرات العقلية و 11 سلاحا أبيضا مختلف الأحجام و الانواع و كذا  توقيف 37 مشتبه فيهم.
في حين تمكنت شرطة غليزان من توقيف مشتبه فيه كان بصدد الترويج للمخدرات في  الأوساط الشبانية  حيث ضبطت بحوزته كمية قدرت ب 98.5 غرام.
و في عملية مماثلة قامت شرطة تيارت بتكثيف الدوريات و التحريات وسط الأحياء  المشبوهة  بعد تلقيها ملعومات تؤكد قيام شخص مشتبه فيه بالترويج للكيف المعالج  وصلت كميتها الى 163.5 غرام  وفق ذات المصدر.
و في قضية أخرى  أكد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن شرطة ولاية سطيف  حجزت كمية من المفرقعات  النارية (أكثر من 9400 مفرقعة)  و 994 وحدة من  المشروبات الكحولية كان صاحبها بصدد نقلها على متن سيارته النفعية وموجهة  للبيع بطريقة غير شرعية.
وتعود وقائع قضية المفرقعات  وفق البيان  إلى اكتشاف أمرها إثر حاجز أمني تم  نصبه من قبل عناصر الشرطة بالشارع الرئيسي لمدينة حمام السخنة حيث تم توقيف  شاب عشريني و بحوزته 9422 مفرقعة  مخبئة في حقيبة سفر.

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