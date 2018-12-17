تبعا للنشرة الجوية الخاصة بالارتفاع المتوقع في درجات الحرارة

لهبيري يوجه تعليمات بوضع الوحدات التدخلية في حالة تأهب قصوى

وجه العقيد مصطفى لهبيري، المدير العام للحماية المدنية، تعليمات صارمة لمختلف وحدات الحماية المدنية، تعليمات تنص على وضع كل الوحدات التدخلية في حالة تأهب قصوى تبعا للنشرة الجوية الخاصة بارتفاع المتوقع في دراجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

وعليه فإن ذات الوحدات وتنفيذا للتعليمات بادرت إلى تكثيف الحملات التحسيسية فيما يتعلق بالنصائح الوقائية المهمة في مثل هذه الظروف والتي نجد في مقدمتها عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة الأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، بالإضافة إلى تجنب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة، إلا في حالات الضرورة، يجب الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء خاصة في ولايات الداخلية، البقاء تحت الظل قدر المستطاع، مع إغلاق النوافذ والستائر وواجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار، أيضا ترك النوافذ مغلقة ما دام أن درجة حرارة الخارجية أعلى من درجة الحرارة في داخل المنزل، وفتح النوافذ في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، مع إطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من إستعمالها، وفي حالة توجب الخروج من المنزل يجب ارتداء قبعة، ملابس خفيفة وعلاوة على ذلك، مع تجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة، البستنة، والحرف الأخرى...)، أيضا حذرت مصالح الحماية المدنية من التوافد على المجمعات المائية للسباحة نظرا لخطورتها واستبدال ذلك بالاستحمام لعدة مرات في اليوم بدون تجفيف البدن، مع إعطاء شرب الماء بانتظام للأطفال و المرضى وعدم الانتظار حتى يصابوا بالعطش، وفيما يخص سائقي السيارات والذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي، من المستحسن تفادي قطع مسافات طويلة خلال أوقات التي تشتد فيها الحرارة، من الأفضل برمجتها في وقت متأخر من المساء عند إنخفاض دراجات الحرارة أو بالليل، فضلا عن عدم ترك الأطفال وحدهم داخل سيارة.

منيرة ابتسام طوبالي