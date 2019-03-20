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شرطة مطار هواري بومدين تستقبل المسافرين والمعتمرين بالتمر والحليب

  07 جوان 2017 - 15:30   قرئ 772 مرة   0 تعليق   الوطني
شرطة مطار هواري بومدين تستقبل المسافرين والمعتمرين بالتمر والحليب

حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على استقبال الصائمين الوافدين إلى أرض الوطن عبر مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة والذين يتزامن وصولهم مع موعد الافطار بالإضافة الى المعتمرين بالتمر والحليب، وهي المبادرة التضامنية التي تم تعميمها عبر كافة المطارات الدولية بالجزائر، سعيا منها لتحسين الخدمة العمومية ومد جسور التعاون وتعزيز التواصل بين ذات المصالح وأفراد المجتمع وشرائحه المختلفة.

تأتي هذه المبادرة التضامنية ضمن حرص المدير العام للأمن الوطني على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي خلال هذا الشهر الفضيل مع الوافدين إلى أرض الوطن خاصة من الجالية المتواجدة بالمهجر وحسن الضيافة والاستقبال مع توفير كافة الظروف الملائمة للقيام بإجراءات العبور عبر نقاط المراقبة بسهولة وفي أقصر وقت ممكن وهو ما دأبت ذات المصالح على القيام به في السنوات الأخيرة عبر مختلف المراكز الحدودية وذلك في إطار سعي الشرطة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية التي تقدمها للمسافرين الذين استحسنوا من جهتهم ذات المبادرة التي أشعرتهم بأجواء رمضان المبارك في بلدهم من أول نقطة وصول، والذي كان له بالغ الأثر في نفوسهم ونفوس عائلاتهم التي كانت في إستقبالهم بالمطار، حيث لقت تقديرا وإعجابا من مختلف الوافدين إلى أرض الوطن من معتمرين وجالية جزائرية مقيمة بالخارج وذويهم الذين ثمنوا هذه الخطوة، واعتبروها دليلا على مشاعر الود والترحاب ذات المديرية.

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