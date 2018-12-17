لندن تدعو إلى "الحزم" مع الدول التي تموّل الإرهاب والتطرف

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس بأنه يتوجب على بلادها أن تجري مناقشات حازمة مع الجهات التي تموّل الإرهاب والتطرف بما في ذلك الحكومات الأجنبية والحلفاء.

وعبرت ماي، في إجابة عن سؤال وجهته إليها قناة "سكاي نيوز" عن مدى استعدادها للاصطدام بحكومات أجنبية أو حلفاء إذا ما تبين أنهم يدعمون جماعات متشددة "يتوجب إجراء مناقشات حازمة حول موضوع تمويل الإرهابيين وتمويل التطرف"، مضيفة "يجب خوض مناقشات حازمة مع من نحتاج لخوضها معه".

وعقب ثالث هجوم إرهابي تتعرض له بريطانيا في غضون ثلاثة أشهر، أكد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أن على بلاده العمل مع الدول الأخرى لوقف تمويل الإرهاب سواء كان ذلك بعلم الحكومات أم بدونه.