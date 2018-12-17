سقوط حافلة في البحر بتيبازة ولا ضحايا

شهد كورنيش شنوة غربي تيبازة يوم الأربعاء حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في أعماق البحر دون تسجيل ضحايا, حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

و اوضحت المصادر ان صاحب الحافلة التي تتسع ل35 راكبا كان بصدد التمتع بهدوء الاجواء و نسيم البحر باعالي كورنيش شنوة عندما ركن حافلته و غفل على تامين انظمة الكبح ما تسبب في سقوطها بعدما فقدت توازنها.

و لم تسجل ذات المصالح اي ضحية تذكر فيما سارع صاحب الحافلة التي تتسع الى اطلاق نداء نجدة من اجل إستخراج الحافلة من البحر قبل ان تغرق كلية.