الحكومة تفرج عن الشروط الخاصة بإنشائها وكيفيات استغلالها

الشرطة والدرك للتحقيق في طلبات رخص استغلال وكالة أسفار

كلفت الحكومة المديرية العامة للأمن الوطني ومصالح الدرك الوطني بالقيام بالتحقيقات الخاصة بطلبات رخص استغلال وكالات السياحة والأسفار، وقالت إن الأمر يخضع لتحقيق مسبق من طرف هذين السلكين، ويُرفض الطلب إذا كانت نتائج التحقيق الأمني سلبية.

أفرجت الحكومة عن الشروط الخاصة بإنشاء وكالات سياحة وأسفار وكيفيات استغلالها، حيث أكد مرسوم تنفيذي اخضاع طلب رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار إلى تحقيق مسبق من المديرية العامة للأمن الوطني أو مصالح الدرك الوطني، وأضاف المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والموقع من طرف الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، أن طلب الرخصة يرفض إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لمنحها، وإذا كانت نتائج تحقيق الشرطة والدرك سلبية، وكذا في الحالات التي سبق فيها سحب رخصة وكالة السياحة والأسفار من صاحب الطلب نهائيا. ويوضح المصدر أنه يمكن أن يتقدم المترشح بطعن لدى الوزير المكلف بالسياحة في أجل مدته شهر ابتداء من تاريخ الإشعار بالرفض، على أن يكون مدعما بعناصر ومعلومات أو إثبات جديد، على أن يبُتّ الوزير في هذا الطعن في غضون شهرين ابتداء من تاريخ استلامه.

ويلزم المرسوم التنفيذي ذاته صاحب رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار بالشروع في ممارسة نشاطه في أجل أقصاه ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة، وإذا لم يشرع صاحب الرخصة في ممارسة مهامه بعد انتهاء هذا الأجل، تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالسياحة بإعذاره للبدء في استغلال الوكالة في أجل أقصاه ستة أشهر، وبانقضاء هذا الأجل يتخذ الوزير المكلف بالسياحة قرار سحب رخصة الاستغلال، وفق الأشكال نفسها التي منحت بها، طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق لـ 4 أفريل سنة 1999.

أما عن أهم الشروط التي جاء بها المرسوم التنفيذي الجديد الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فتتعلق بإثبات كفاءة معينة لها علاقة بالنشاط السياحي، وتؤكدها على الأقل إما شهادة ليسانس في السياحة مسلمة من مؤسسة للتعليم العالي، أو شهادة ليسانس في التعليم العالي مع أقدمية سنة واحدة في ميدان السياحة، أو شهادة تقني سامي في السياحة أو الفندقة مع أقدمية سنة واحدة في الميدان، وإذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها، فلا بد أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط.

كما يشترط أيضا للحصول على الاعتماد لمزاولة نشاط وكيل سياحي عدم حيازة رخصة استغلال من قبل وحيازة محل تجاري مجهز بمنشآت ملائمة تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة.

يشار إلى أن المرسوم التنفيذي رخص لوكالات السياحة والأسفار المعتمدة مواصلة نشاطها شرط الامتثال لأحكام هذا الأخير في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.