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الإفراج عن القانون الأساسي النموذجي لها

إنجاز ثانويات بمواصفات عالمية مستقبلا

  07 جوان 2017 - 19:44   قرئ 548 مرة   0 تعليق   الوطني
إنجاز ثانويات بمواصفات عالمية مستقبلا

أفرجت الحكومة عن القانون الأساسي النموذجي للثانوية، وألزمت خلال إنجازها مستقبلا تجهيزها بالمرافق البيداغوجية والإدارية وكذا المنشآت والفضاءات التربوية اللازمة، قصد ضمان أحسن الظروف لتمدرس أبناء الجزائريين والرفع من مستوى التحصيل العملي، وكذا إنجاز هذه الهياكل وفق المواصفات والشروط العالمية.

 

حدد الفرع الأول من الفصل الثالث الخاص بنمطية البناءات المدرسية، من المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المتضمن القانون الأساسي النموذجي للثانوية، التجهيزات التي يجب توفرها في الجناح البيداغوجي لهذه الهياكل، على رأسها ورشة للتربية التشكيلية، ورشة للتربية الموسيقية، قاعدة متعددة النشاطات، مكتبة وقاعة مطالعة ومدرج وبطبيعة الحال حجرات الدراسة ومخابر العلوم الطبيعية والعلوم الفزيائية ومخابر المعلوماتية والتكنلوجيا، وهي أغلب المرافق التي لا تتوفر عليها ثانوياتنا اليوم، وأكد المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، أن الجناح المركزي يتوفر على منشآت رياضية كقاعة رياضة وفضاءات تربية من ملعب رياضي وفضاءات للنوادي الثقافية والعملية، كما تتوفر الثانوية أيضا على سكنات وظيفية، مع إمكانية تجهزيها بمطعم ومرقد ووحدة للكشف والمتابعة في مجال الصحة المدرسية.

في السياق ذاته، أوضح المرسوم أن الثانوية تعمل بالنظام الخارجي ويمكن أن تتوفر على النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي، كما يمكنها أن تستقبل تلاميذا من مؤسسات أخرى في النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي وفق مقتضيات الخريطة المدرسية، دون أن يغفل ضرورة توفير فضاءات مهيأة لتسهيل الوصول لفائدة التلاميذ المعوقين عند إنجاز الثانوية، أما الفرع الثاني المتعلق بنفس الفصل المتعلق بالتجهيزات التقنية-التربوية، فألزم الثانويات بالتكفل بالتلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم، كما رخصت هذه الأخيرة في القانون الأساسي الجديد لها، بإمكانية ضمان التكفل بالتلاميذ، لا سيما أبناء الموظفين المنتمين للأسلاك الدبلوماسية والقنصلية والمستخدمين الشبيهين الذين يحضرون لشهادة البكالوريا الدولية أو شهادة دولية،.

زين الدين.ز

 

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