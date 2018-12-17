بسبب تغيب الأساتذة المؤطرين وتغيير أوقات الدراسة

مذكرات التخرج مؤجلة إلى ما بعد رمضان بعدة جامعات

يواجه طلبة السنوات النهائية بالعديد من التخصصات بالمؤسسات الجامعية مشاكل بالجملة لتزامن حفل تخرجهم وشهر رمضان وكذا في ظل التغييرات التي مست جدول التوقيت التي فتحت المجال لبعض الأساتذة بالتغيب خاصة ما تعلق بالأساتذة المؤطرين، وهو الأمر الذي حال دون السيرورة الحسنة لطرح مذكرات تخرجهم في الوقت المناسب، مما يتيح فرضية إجرائها نهاية هذا الشهر أو بعد رمضان.

في الوقت الذي كان فيه طلبة المؤسسات الجامعية، على غرار المدارس المعاهد والكليات على مستوى كل الولايات يسابقون الزمن من أجل تنظيم حفل تخرجهم وإيداع مذكراتهم قبل شهر رمضان بالنظر إلى التغييرات التي ستطرأ على جداول التوقيت، وجد هؤلاء أنفسهم في المشكل الذي لا طالما تخوفوا منهم، حيث اشتكى العديد من الطلبة من التغيير المفاجئ الذي طرأ على سيرورة العمل الخاص بهم رفقة أساتذتهم المؤطرين في بعض الجامعات في بعض التخصصات، بالنظر إلى تزامن مناقشة مذكرات تخرجهم مع شهر رمضان، الذي اتخذه البعض كحجة للتهرب والتقليل من ساعات بقائهم بالجامعات بسبب التعب والإرهاق غير مبالين بتنقلات الطلبة اليومية، خاصة أن البعض قد حدد اليوم المخصص لحفل التخرج في انتظار الانتهاء من اللمسات الأخيرة التي يضعها الأستاذ المؤطر، وهو ما سيعمل على خلق العديد من المشاكل والتأخير للطالب، في نفس السياق، نجد تغيب بعض الطلبة على مستوى الجامعات بحجة العمل ليلا والسهر غير مكترثين بحضور الأساتذة، مكتفين بالانتهاء من مذكرتهم بعد رمضان، غير بعيد عن ذلك أيضا تفاجأ بعض الطلبة من التغيير المفاجئ في مواقيت الدراسة بأكثر من نصف ساعة وهو الوضع الذي اعتبروه لا يخدمهم، خاصة إذا تعلق الأمر بتغيير مواعيد النقل الجامعية، خاصة أن البعض منهم ما زال في مرحلة اجتياز الامتحانات الخاصة بالسداسي الثاني بالنظر إلى التأخر المسجل طيلة السنة بسبب الاحتجاجات والإضرابات التي رافقت السنة الدراسية.