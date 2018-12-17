طرد 62 تلميذا بسبب الغش باستعمال الهواتف الذكية

وزارة التربية تنفي تسجيل أي تسريبات لمواضيع شهادة الـ بيام

نفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس، أن مصالحها سجلت أي تسريبات لمواضيع شهادة التعليم المتوسط، كاشفة عن طرد 62 تلميذا من مراكز الإجراء بسبب الغش عبر استعمال هواتف ذكية وسماعات سيتم تطبيق عليهم عقوبات صارمة في حالة ثبوت ذلك.

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس، خلال نزولها ضيفة على الإذاعة الجزائرية، أن حصيلة التلاميذ الذين تم ضبطهم في حالة غش بامتحانات شهادة التعليم المتوسط، هذه السنة قدر بـ 62 تلميذا تم طردهم من مراكز إجراء الامتحانات بسبب الغش عن طريق استعمال الهواتف الذكية والسماعات، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة عليهم في حال ثبوت ذلك، وأضافت المسؤولة الأول على رأس قطاع وزارة التربية بن غبريت، أن مصالحها لم تسجل أي تسريبات لمواضيع هذه الدورة الخاصة بشهادة التعليم المتوسط، مشيرة إلى أن ظاهرة الغش كانت داخل القاعات، أين تم تداول الأسئلة بعد توزيعها للتلاميذ، وهو ما يثبت نجاعة الإمكانات البشرية والمادية التي خصصها ذات المصالح من أجل إنجاح هذه الشهادة، بالإضافة إلى الإجراءات المستمرة التي طبقتها الوزارة الوصية، من أجل غلق الباب أمام كل من تسول له نفسه التشويش على الطلبة وزعزعة استقرار هذا القطاع من خلال ضرب مصداقية الشهادات، لتؤكد بذللك وزيرة التربية بن غبريت نجاحها في أول امتحان لها بعيدا كل البعد عن اللغط الذي لازم مصداقية الشهادات في الأطوار الثلاثة بعد الفضيحة التي مست بكالوريا السنة الماضية التيأدت بالوزارة الوصية إلى إعادة بكالوريا أخرى، في ذات السياق قالت وزيرة التربية، إن الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم الابتدائي سيكون في الـ 9 من جوان و البيام في الـ 27 من الشهر الجاري.