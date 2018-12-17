لجنة الصحافيين المتضامنين مع الصحراوين تدعو إلى إطلاق سراح معتقلي أكديم إيزيك

شريط الاخبار
محاضرون يدعمون حجار في تفعيل العلاقة بين الجامعة والمؤسسة عمال سناتاغ الطاقة والصناعات في إضراب مفتوح قريبا بلقصير يشدد على تعبئة كل الوسائل والتنسيق لمكافحة كل أشكال الجريمة رفض رفع كوطة الجزائر من الحجاج في موسم 2019 محكمة سيدي محمد تمدد سوسبانس قضية سيتي 16 ومرافقيه 15 يوما أخرى زوخ يكشف فتح المجال للمستثمرين الخواص في خليج الجزائر الهبيري يوقع اتفاقية إطار مع الوكالة الفضائية الجزائرية العدالة تُنهي طموح 26 منتخبا محليا في الحصول على الحصانة إعلان قائمة المهن الشاقة سيكون نهاية الأسبوع الجاري هيئة دربال تؤكد أنها غير معنية بتأجيل الرئاسيات أشهر منظم لرحلات الموت تروبيكو في قبضة الأمن بمطار وهران الدولي أويحيى يدعو الكوريين إلى الاستثمار بقوة في الجزائر غلق القوائم الاحتياطية في الطورين المتوسط والثانوي بعد أسبوعين ربراب يندد بمماطلة الجمارك في رفع الحجز عن آلات مشروع إيفكون شبكات إجرامية تموّل داعش ليبيا بأموال تهريب المهاجرين المغاربة عبر الجزائر إلى أوروبا ارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي إلى 3 آلاف مليار دج خلال 2018 ميهوبي يوضح بأن الفرنسيين لم يطعنوا في نتائج الحفريات بموقع عين بوشريط تعديل دستوري لتمديد العهدة الرئاسية بعد انتخابات السينا احذروا.. منتوجات جونسون تباع للجزائريين وتحتوي على مواد مسرطنة عدم ترشحنا لاحتضان كان 2019 لا علاقة له بغياب المنشآت غلق مجموعة بروماسيدور المنتجة لعصير أميلا أكثر من 12 مليون جزائري يرغبون في الهجرة لتحسين ظروفهم تأجيل ملف صلاح أبو محمد الرجل الثاني في القاعدةإلى جانفي المقبل الحكومة تدعو القطاعات المتخلفة لمواكبة التطور الرقمي للإدارة طلبة ينتفضون بسبب غياب الضروريات والوصاية مطالبة بالتدخل إعداد برنامج ديني اجتماعي ونفسي لمحاربة التطرف في السجون الشركة المنتجة لمسحوق أميلا تؤكد تعاونها مع المختصين لتحديد الخلل تغيير مواقع مكتتبي عدل بين الولايات غير وارد حجار يشدد على تفعيل العلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية زيارة الوزير الأول الكوري الجنوبي للجزائر فرصة لاكتساب التكنولوجيا المتطورة كناص ينفي وجود أي ديون رسمية للجزائر بالمستشفيات الفرنسية كعوان في الرياض للمشاركة في لقاء حول الإعلام العربي تنسيق وزاري لإعادة المشردين ونزلاء دور العجزة لذويهم انعقاد أكبر حدث تكنولوجي للنظام المعلوماتي والاقتصاد الرقمي مارس المقبل تمديد فترة الترشح لمسابقة القائم بالإمامة لأسبوع وزارة التجارة تُحدد أفريل 2019 آخر أجل للتّسجيل في السجل التجاري الإلكتروني فاداركو يكشف عن مصنع رابع بشراكة سويدية يوفر 1800 منصب شغل بن غبريت تتعهد بتسوية وضعية الأستاذ والفنان المسرحي بلة بومدين "فايسبوك" يجر عناصر شرطة ومواطنين إلى السجون بسبب الإشادة بـ "داعش" "تاج" يلعب أدوار "حمس" !
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. لجنة الصحافيين المتضامنين مع الصحراوين تدعو إلى إطلاق سراح معتقلي أكديم إيزيك

طالبوا الهيئات الدولية بالتدخل لوقف الخروقات المسجلة ضدهم

لجنة الصحافيين المتضامنين مع الصحراوين تدعو إلى إطلاق سراح معتقلي أكديم إيزيك

  07 جوان 2017 - 19:47   قرئ 652 مرة   0 تعليق   الوطني
لجنة الصحافيين المتضامنين مع الصحراوين تدعو إلى إطلاق سراح معتقلي أكديم إيزيك

 دعت لجنة الصحفيين الجزائريين المتضامين مع الشعب الصحراوي، الهيئات الدولية بالضغط على السلطات المغربية، من أجل تنظيم محاكمة عادلة لمجموعة  أكديم إيزيك ، وإطلاق سراحهم والابتعاد عن إقامة المحاكمات الصورية التي تعتبر خرقا للقانون الدولي، مجددة تأييدها للكفاح العادل والشرعي للشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

 

أوضحت لجنة الصحفيين الجزائريين المتضامنين مع الشعب الصحراوي، خلال وقفتها التضامنية، أمس، مع الشعب الصحراوي والتي شارك فيها حقوقيين وكذا مواطنين من المجتمع المدني، أنه من المقرر أن تجري هذا الأسبوع، محاكمة الصحراويين الـ 24 المحتجزين المعروفين باسم  اكديم ايزيك  بمحكمة سلا المغربية، حيث أُجلت المحاكمة بسبب مناورات السلطات المغربية منذ انتفاضة سكان المدينة الصحراوية المحتلة العيون، حيث نددت المنظمات غير الحكومية الدولية المهتمة بحقوق الإنسان وكذا لجنة الأمم المتحدة بالتعذيب والخروقات القانونية للمعاهدة المناهضة للتعذيب، وأشارت إلى أن التطورات الأخيرة التي عرفتها هذه المحاكمة تثير مخاوف تعرض المحتجزين إلى عقوبات قاسية وغير عادلة مقررة قبل المحاكمة، للانتقام من المناضلين الصحراويين السلميين الذين يناضلون من أجل كرامتهم واستقلال وطنهم، عن طريق تلفيق التهم بجرائم واهية ووهمية، مما أدى إلى انسحاب خلال المحاكمة السابقة، لمجموع المتهمين والدفاع من المحاكمة، بالإضافة إلى السلوك المدان لرئيس المحكمة الذي أدى إلى طرد عنيف يوم 16 ماي 2017 لمحاميتين فرنسيتين من دفاع المحتجزين الصحراويين، الأستاذة  أولفا أولاد وإنغريد ميتو ، وندد المشاركون بالمحاكمة الصورية لمجموعة  اكديم ايزك ، مجددين وقوفهم ضد السلوك المخزي لمصالح اأمن الاحتلال المغربي تجاه الملاحظين الدوليين وأعضاء المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تساند المساجين منذ بداية اعتقالهم، ودعوا الهيئات الدولية المعنية لوضع كل ثقلها من أجل إطلاق صراحهم على وجه السرعة، وتأييد الكفاح العادل للشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره. من جهته عبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الصحراويين أبة حسين، عن قلقه من انقضاء المخزون الاحتياطي الغذائي للصحراويين، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، نتيجة مواقف لبعض الدول التي وقفت إلى جانب المخزن التي تدعمه فرنسا خدمة لمصالحها في المنطقة، كما أشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عفاف سيد لخضر، عن دعم الدولة الجزائرية لقضية الصحراء الغربية العادلة، معبرة عن استيائها في ذات السياق، من الخروقات التي تمت خلال إجراء المحاكمة، متمنية أن تنتهي في أقصى وقت ممكن، كما ندد منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي، مصطفى آيت ميهوب، بتماطل محكمة الاستئناف السالا بالمغرب، بتنظيم محاكمة عادلة للسجناء المقدر عددهم بـ 24 مناضلا وإطلاق صراحهم.

نادية حدار

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات