طالبوا الهيئات الدولية بالتدخل لوقف الخروقات المسجلة ضدهم

لجنة الصحافيين المتضامنين مع الصحراوين تدعو إلى إطلاق سراح معتقلي أكديم إيزيك

دعت لجنة الصحفيين الجزائريين المتضامين مع الشعب الصحراوي، الهيئات الدولية بالضغط على السلطات المغربية، من أجل تنظيم محاكمة عادلة لمجموعة أكديم إيزيك ، وإطلاق سراحهم والابتعاد عن إقامة المحاكمات الصورية التي تعتبر خرقا للقانون الدولي، مجددة تأييدها للكفاح العادل والشرعي للشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

أوضحت لجنة الصحفيين الجزائريين المتضامنين مع الشعب الصحراوي، خلال وقفتها التضامنية، أمس، مع الشعب الصحراوي والتي شارك فيها حقوقيين وكذا مواطنين من المجتمع المدني، أنه من المقرر أن تجري هذا الأسبوع، محاكمة الصحراويين الـ 24 المحتجزين المعروفين باسم اكديم ايزيك بمحكمة سلا المغربية، حيث أُجلت المحاكمة بسبب مناورات السلطات المغربية منذ انتفاضة سكان المدينة الصحراوية المحتلة العيون، حيث نددت المنظمات غير الحكومية الدولية المهتمة بحقوق الإنسان وكذا لجنة الأمم المتحدة بالتعذيب والخروقات القانونية للمعاهدة المناهضة للتعذيب، وأشارت إلى أن التطورات الأخيرة التي عرفتها هذه المحاكمة تثير مخاوف تعرض المحتجزين إلى عقوبات قاسية وغير عادلة مقررة قبل المحاكمة، للانتقام من المناضلين الصحراويين السلميين الذين يناضلون من أجل كرامتهم واستقلال وطنهم، عن طريق تلفيق التهم بجرائم واهية ووهمية، مما أدى إلى انسحاب خلال المحاكمة السابقة، لمجموع المتهمين والدفاع من المحاكمة، بالإضافة إلى السلوك المدان لرئيس المحكمة الذي أدى إلى طرد عنيف يوم 16 ماي 2017 لمحاميتين فرنسيتين من دفاع المحتجزين الصحراويين، الأستاذة أولفا أولاد وإنغريد ميتو ، وندد المشاركون بالمحاكمة الصورية لمجموعة اكديم ايزك ، مجددين وقوفهم ضد السلوك المخزي لمصالح اأمن الاحتلال المغربي تجاه الملاحظين الدوليين وأعضاء المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تساند المساجين منذ بداية اعتقالهم، ودعوا الهيئات الدولية المعنية لوضع كل ثقلها من أجل إطلاق صراحهم على وجه السرعة، وتأييد الكفاح العادل للشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره. من جهته عبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الصحراويين أبة حسين، عن قلقه من انقضاء المخزون الاحتياطي الغذائي للصحراويين، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، نتيجة مواقف لبعض الدول التي وقفت إلى جانب المخزن التي تدعمه فرنسا خدمة لمصالحها في المنطقة، كما أشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عفاف سيد لخضر، عن دعم الدولة الجزائرية لقضية الصحراء الغربية العادلة، معبرة عن استيائها في ذات السياق، من الخروقات التي تمت خلال إجراء المحاكمة، متمنية أن تنتهي في أقصى وقت ممكن، كما ندد منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي، مصطفى آيت ميهوب، بتماطل محكمة الاستئناف السالا بالمغرب، بتنظيم محاكمة عادلة للسجناء المقدر عددهم بـ 24 مناضلا وإطلاق صراحهم.