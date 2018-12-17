بالإضافة لدراسة مشروع المقر البلدي بأولاد رحمون

والي قسنطينة يتحفظ على مخططات تهيئة الأقواس الرومانية والرتبة

أبدى والي قسنطينة كمال عباس تحفظه على الدراسة الخاصة بمشروع تهيئة موقع الأقواس الرومانية وكذا مشروع تهيئة موقع الرتبة بديدوش مراد، فيما أمهل مكتب دراسات مشروع المقر البلدي لأولاد رحمون شهرا لرفع التحفظات حول المشروع.

خلال الاجتماع المنعقد أول أمس بمقر ديوان والي قسنطينة، تم التطرق لعدد من الملفات، إضافة إلى عرض الدراسة الخاصة بمشروع المقر الجديد لبلدية أولاد رحمون، مخطط التهيئة لموقع الرتبة والتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي وتهيئة موقع الأقواس الرومانية، التي من المفترض أن تتحول إلى فضاء لراحة العائلات والأطفال، يتضمن مساحات خضراء ومساحات للعب، إضافة إلى حوض مائي وساحة وموقف للسيارات، حيث أبدى الوالي بعض التحفظات على الدراسة المقدمة، وطلب من مكتب الدراسات أخذها بعين الاعتبار، خاصة ما تعلق بنوع النباتات وضرورة الاعتماد على الأنواع المحلية، حيث أمر مدير الغابات بتزويد المؤسسة المكلفة بالأشغال بأنواع النباتات والأشجار المناسبة، مع توجيه تعليمات لمدير الموارد المائية بالانطلاق في وضع شبكة المياه الخاصة بالسقي. أما بالنسبة لمخطط تهيئة منطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد، فمن المرتقب أن تضم المنطقة 20 ألف وحدة سكنية وعديد المرافق، حيث أبدى الوالي خلال العرض تحفظات عديدة على غرار مواقع المؤسسات التربوية التي شدد على أن تكون بعيدة وغير متلاصقة، فيما وجه تعليماته لمديرية التعمير المسؤولة عن المشروع من أجل إعادة النظر في بعض المرافق من ناحية موقعها وكذا المساحة المخصصة لها.