الأمن يوقف 5 مروجي مخدرات بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا من توقيف خمسة (5) أشخاص مشتبه فيهم وحجز 23 كلغ من مخدرات القنب الهندي في قضيتين منفصلتين, حسبما أفاد به اليوم الخميس رئيس فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمقاطعة الوسط للشرطة القضائية .

و أوضح الملازم الأول للشرطة ر. عبد الله في تصريح للصحافة أنه في عملية نوعية تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمقاطعة الوسط للشرطة القضائية من تفكيك مجموعتين إجراميتين مع حجز 23 كلغ من مخدرات القنب الهندي تقدر قيمتها الإجمالية بأزيد من 1 مليار سنتيم .

كما تم في ذات العملية حجز مبلغ مالي يقدر ب420.000 دج وهي من عائدات الإتجار بهذه السموم فضلا على حجز مركبة لافتا الى أن المخدرات المحجوزة مصدرها ولاية حدودية من الجهة الغربية للوطن .

و تتعلق القضية الأولى بجناية الترويج والمتاجرة في المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة تنشط على مستوى منطقة الحراش وحسين داي وصولا إلى منطقة دويرة (ولاية الجزائر) حيث تم توقيف 3 أشخاص .

أما بالنسبة للقضية الثانية فهي تتعلق بجناية تكوين جماعة اجرامية والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية تنشط انطلاقا من ولاية بومرداس لتقوم بالترويج لهاته السموم على مستوى منطقة باب الوادي حيث تمكنت ذات الفرقة من توقيف 2 شخصين .

وقد تم تقديم المشتبه فيهم الخمسة صباح اليوم الخميس أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا يضيف ذات المصدر.