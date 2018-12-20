ولد عباس: الجزائر بخير وتنعم بالسلم والاستقرار بفضل حنكة حكمة بوتفليقة

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن الجزائر"بخير وتنعم بالسلم والاستقرار بفضل الحنكة السياسية والحكمة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"وكذا"بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية".

وجاءت تصريحات ولد عباس على هامش حفل تكريمي أقامه حزب جبهة التحرير الوطني بمقر محافظة الحراش.

وقد تم خلال هذا الحفل تكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة وكذا الوزير الأول عبد المجيد تبون والأمين العام للحزب جمال ولد عباس والمجاهد الراحل محمد قنيفد ، بالإضافة إلى تكريم عدد من الشباب حفظة القران الكريم.