بوتفليقة و ماكرون يؤكدان عزمهما اجتثاث الإرهاب من منطقة الساحل

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس في محادثتهما على "عزمهما المشترك في تضافر الجهود قصد اجتثاث الإرهاب من منطقة الساحل" حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان لرئاسة الجمهورية.

و أوضح البيان أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تبادلا وجهة نظرهما حول الوضع في ليبيا و مالي و أكدا على عزمهما المشترك في تضافر الجهود قصد اجتثاث الإرهاب في منطقة الساحل".

و أضاف البيان أن "المحادثات كانت فرصة لرئيسي الدولتين للتأكيد عن رغبتهما في تقوية علاقات الصداقة و التعاون بين الجزائر و فرنسا".

و أشار البيان إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في هذا السياق زيارته للجزائر في الأسابيع المقبلة".