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وزارة الدفاع ومديرية الأمن تُنبّهان إلى خطورة الأمر

احذروا تداول المعلومة الأمنية على جدران «الفايسبوك»!

  09 جوان 2017 - 19:02   قرئ 430 مرة   0 تعليق   الوطني
احذروا تداول المعلومة الأمنية على جدران «الفايسبوك»!

أطلقت وزارة الدفاع الوطني، أمس الأول، تحذيرات لعناصر الجيش الوطني الشعبي، من تداول الصور والأخبار المتعلقة بالجيش الوطني الشعبي على شبكات التواصل الاجتماعي، في وقت نبهت المديرية العامة للأمن الوطني من خطورة نشر معلومات وفيديوهات مجهولة المصادر حول عناصر الشرطة بنيّة التشكيك في مهنيتهم والتحريض على النظام العام. 

طلبت وزارة الدفاع الوطني وفق العدد الأخير لمجلة الجيش، من أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، توخي الحذر والانتباه، حفاظًا على السر المهني للجيش والحفاظ على الصورة المشرّفة له على شبكات التواصل الاجتماعي. وشدد المصدر ذاته من الوزارة على أن «السر العسكري مهمة الجميع، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يشكل خطرا على أمن وحياة أفراد الجيش الوطني الشعبي». ولاحظت قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي «انتشارًا واسعًا للعديد من المنشورات لأفراد الجيش الوطني الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل صورًا لعمليات تمشيط أو اشتباكات مع الجماعات الإرهابية، وصورًا للإرهابيين المقضي عليهم في الجبال، وكذا صورا لمنتسبي المؤسّسة العسكرية وأسلحتهم، في أشكال بعيدة عن انضباط المؤسّسة وصرامتها، وهو ما يمس بالصورة الحقيقية لمؤسسة الجيش». وأوضحت المجلة العسكرية لسان حال المؤسسة، أن نشر عناصر الجيش لصورهم وأسلحتهم ورتبهم العسكرية أو التعبير عن آرائهم الشخصية وإبداء تضامنهم أو معارضتهم في قضايا لا تمثل المؤسسة العسكرية وبعيدة كل البعد عن توجهاتها والمهام المسنودة إليها، كلها سلوكات تضرّ بسمعة الجهاز العسكري والمصالح التابعة له. وتتوخى وزارة الدفاع الوطني من خلال هذه التوجيهات، التزام كافة منتسبي الجيش الوطني الشعبي بالصورة المعهودة عليه وهي النظام والانضباط والمهنية، إذ يُخرّج الجيش الجزائري سنويا كفاءات عسكرية بتكوين احترافي وتدريبات عالية، على اختلاف الرتب والتخصصات والوظائف المهنية. في سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن مباشرتها إجراءات قانونية رادعة ضد ناشطين ومدونين ينشرون تباعًا فيديوهات وأخبار «ملفقة» عن تعرض جزائريين لمضايقات أعوان الأمن والإساءة إليهم بشكل يثير حفيظة الجماهير ويؤثر في نظرة الرأي العام. ويقوم بعض الأشخاص منذ فترة بإغراق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار مغلوطة وصور تحمل مضامين مشكوكا فيها ضد أمنيين، بهدف اللعب على وتر العواطف الجياشة، مما حوّل منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة لأصحاب الحسابات الوهمية والهويات المزورة، يقومون فيها بنشر مضامين مجهولة المصادر على خطورة المعلومات المروجة. ورصدت مديرية الأمن الوطني قيام مستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات «صادمة» لكنها «مفبركة» بشأن إساءات «مزعومة» من منتسبي جهاز الشرطة لمواطنين بسطاء. وحذرت القيادة الأمنية من مغبة الانسياق وراء مثل هذه الأفعال عبر شبكات التواصل الاجتماعي دون التأكد منها، متوعدة بمتابعة أصحابها أمام القضاء واتخاذ إجراءات ردعٍ لوقف «المساس» بجهاز الشرطة وتشويه سمعة منتسبيه. ودعت المديرية العامة للأمن الوطني، المواطنين إلى «تجنّب الانسياق وراء مثل هذه المغالطات التي يسعى مروّجوها إلى بثّ الفوضى والتحريض على الإخلال بالنظام العام دون التأكد من حقيقة هذه الحالات». 

مناد جلال 

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