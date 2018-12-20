إجراءات لإسكات أعداء الإصلاحات وتفادي سيناريو العام الماضي

بن غبريت أمام تحدي ضمان بكالوريا «دون تسريبات»

يشرع 761 ألف مترشح بداية من الغد، في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا عبر 2518 مركز على المستوى الوطني، حيث اتخذت وزارة التربية الوطنية جملة من الإجراءات لضمان مصداقية الشهادة، على غرار تأمين المواقع الذي تم وفق مخطط مصادق عليه من طرف وزارة الداخلية وإعادة تأهيل مقر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وتقليص عدد مراكز حفظ مواضيع الامتحان وتنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل على مستوى مراكز طبع وحفظ مواضيع البكالوريا، وعدم قبول أي تأخر يوم الامتحان.

تشرف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، هذا الأحد، من ولايتي قالمة وسوق أهراس على إعطاء إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا دورة 2017 بداية من 11 إلى غاية 15 جوان، حيث سيجتاز 761 ألف مترشح امتحانات شهادة البكالوريا موزعين على 2518 مركز إجراء على المستوى الوطني، وحسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية، يبلغ العدد الإجمالي للمترشحين 761701، حيث تقلص عدد المترشحين بفارق 56817 مترشح مقارنة بالسنة الماضية التي سجل بها 818518 مترشح، ومن بين المترشحين تم تسجيل 491298 متمدرس و270403 أحرار أي ما يعادل 50.35 مترشحا من إجمالي المترشحين، وتمثل الإناث نسبة 71.54 بالمائة من عدد المترشحين لهذا الامتحان الذي يفتح أبواب التلاميذ أمام الجامعة الذي سيتم الإعلان عن نتائجه يوم 15 جويلية المقبل. من جهتها، طمأنت الوزيرة المترشحين بالتأكيد أن نفس الإجراءات المعمول بها في الدورات السالفة سيتم اتخاذها هذه السنة مع إمكانية الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة والاستفادة من نصف ساعة إضافية، زيادة على الوقت القانوني المخصص لكل موضوع.

إجراءات صارمة لضمان مصداقية البكالوريا

من بين الإجراءات المتخذة لضمان مصداقية البكالوريا وكذا ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، أكدت الوزيرة أن تأمين المواقع تم وفق مخطط مصادق عليه من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع إعادة تأهيل المقر الجهوي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالعاصمة وتقليص عدد المراكز التي تُحفظ فيها مواضيع الامتحان وتنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل على مستوى مراكز طبع مواضيع البكالوريا ومراكز حفظ المواضيع، علاوة على منع دخول السيارات إلى مراكز الإجراء وعدم قبول أي تأخر يوم الامتحان ووضع الهواتف النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك. من جهة أخرى، أبرزت بن غبريت أنه -وعلى غرار السنة الماضية- سيتم وضع ملصقات بخصوص منع استعمال أجهزة الغش، على غرار الهاتف النقال والسماعات والبلوتوث وغيرها على مستوى مراكز الإجراء، كما سيتم تقديم الإرشادات للمترشحين من طرف الأساتذة الحراس وتحضيرهم نفسيا، مشيرة إلى أن كل التصرفات التي قد تقصي المترشح من المشاركة في الامتحان مدونة في الاستدعاء، وعن الإجراءات العقابية، أوضحت الوزيرة أنها ستكون مشددة وتتراوح بين الإقصاء لمدة خمس سنوات بالنسبة للمتمدرسين وعشر سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار، معتبرة أن كل مترشح يضبط لديه هاتف نقال يعتبر محاولة غش، أما بخصوص التأخير، دعت الوزيرة جميع المترشحين إلى الالتحاق بقاعة الامتحان نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق الاختبار، مؤكدة أن أي تأخر بعد الساعة التاسعة تماما سيحرم المترشح من المشاركة في الامتحان، واعتبرت الوزيرة في هذا الصدد أن مسألة التشويش على الامتحانات الرسمية هي ممارسات لا أخلاقية تتسم بالخطورة على مستقبل الأجيال القادم، داعية التلاميذ وأوليائهم إلى ضرورة التحلي بالوعي والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي التي هدفها التشويش على السير الحسن للامتحانات.

بوعلام حمدوش