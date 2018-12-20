الرئيس الفرنسي يزور الجزائر بعد المغرب

بوتفليقة وماكرون يؤكّدان تطابق رؤى البلدين بخصوص الأزمات الإقليمية

يستعدّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة الجزائر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في الوقت الذي أكّد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مكالمة هاتفية نهار الخميس تطابق الرؤى بين البلدين بشأن عدّة أزمات إقليمية تسبّبت في نسف الأمن في منطقة شمال إفريقيا والساحل.

أكّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في محادثة هاتفية عزم البلدين المشترك على تعزيز الجهود قصد اجتثاث الإرهاب من منطقة الساحل. وأوضح بيان أوردته رئاسة الجمهورية أمس أنّ «رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تبادلا وجهتي النظر حول الوضع في ليبيا ومالي، وأكدا عزمهما المشترك في تضافر الجهود قصد اجتثاث الإرهاب في منطقة الساحل». وأضاف ذات المصدر أن المحادثات كانت فرصة لرئيسي الدولتين لتأكيد رغبتهما في تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا، وقال ماكرون لبوتفليقة إنه متمسّك وراغب في بناء علاقة صداقة وثقة مع الجزائر التي وصفها بـ «الشريك الاستراتيجي» لفرنسا، مذكرا بأهمية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب. كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزامه زيارة الجزائر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتكون الجزائر وجهته الثانية بعد المغرب في المنطقة المغاربية، بعد انتخابه رئيسا لجمهورية فرنسا خلفا للرئيس السابق فرانسوا هولاند. وكان الإليزي قد أعلن أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة رسمية إلى المغرب يومى 14 و15 جوان الجاري، وسيستقبله خلالها العاهل المغربي محمد السادس.

حكيمة ذهبي