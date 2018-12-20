بوحجة يردّ على احتجاجات المعارضة بسبب الهياكل

التوزيع احتكم إلى النظام الداخلي للمجلس

ردّ رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة على اتّهامات المعارضة، على خلفية انتقاء الهياكل، مؤكّدا أنّ العملية تمّت وفقا للنظام الداخلي لل مجلس المعمول به حاليا، وكانت بواسطة حوار وتشاور طويل بين المجموعات البرلمانية.

أثارت عملية توزيع هياكل المجلس الشعبي الوطني موجة انتقادات حادة من قبل أحزاب المعارضة، بعدما توزعت الهياكل بين المجموعات البرلمانية ذات الأغلبية المطلقة، حيث تمكن حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي من إحكام سيطرتهما على هياكل المجلس، وفشلت المعارضة في الحصول على مناصب مهمة، حيث اكتفى تحالف حركة مجتمع السلم بمقعد واحد ولجنة برلمانية ومنصب مقرر ، ونفس الشيء تحصلت عليه قائمة الأحرار، بينما تحصل تجمع أمل الجزائر على لجان برلمانية واحدة، على خلفية تطبيق البند الثاني من المادة 13 للنظام الداخلي للمجلس. وأبرز بوحجة في تصريح له على هامش حفل تكريمي أقامه حزب جبهة التحرير الوطني بمقر محافظة الحراش، مساء أول أمس، أنّ المجلس سيسعى إلى تعميق الممارسة الديمقراطية، وكذا الإشراك الفعلي للمعارضة في أعمال المجلس الشعبي الوطني، لافتا إلى أنّ المجلس سيكون على ارتباط وثيق بالشعب وسيعمل على سن قوانين تتماشى مع الواقع وما يجري من تطور في المجتمع الجزائري والمحيط الدولي. من جانبه، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن الجزائر بخير وتنعم بالسلم والاستقرار بفضل الحنكة السياسية والحكمة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكذا بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وقد تم خلال هذا الحفل تكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة وكذا الوزير الأول عبد المجيد تبون والأمين العام للحزب جمال ولد عباس والمجاهد الراحل محمد قنيفد، بالإضافة إلى تكريم عدد من الشباب من حفظة القرآن الكريم.

ح. ذهبي