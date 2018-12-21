الدرك يطيح بعصابة استغلت صلاة التراويح للسطو على منزل

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتالخمت غرب ولاية باتنة من استرجاع مبلغ مالي قدره 7 ملايين سنتيم سرق من منزل ضحية يبلغ من العمر 35 سنة الكائن بقرية الصفصاف وقائع الحادثة جاءت بعد غياب الضحية عن منزله لأداء صلاة التراويح رفقة زوجته بمسجد القرية، ليكتشف بعد عودته بتعرض منزله للسرقة، يتم فتح تحقيق حيث تحصل رجال الدرك في اليوم الموالي على معلومة مفادها حيازة أحد المشتبه فيهم الذي يبلغ من العمر 22 سنة على مبلغ مالي هام أين تم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة، وبعد تفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي مواصلة للتحقيق اعترف المعني بقيامه بالجرم المنسوب إليه رفقة اثنين من شركائه البالغان من العمر 23 سنة، 20 سنة، أين قاموا بتسلق شجرة تؤدي على سطح المنزل ثم القفز إلى الساحة والدخول عبر الباب الذي وجد مفتوحا، كما أفاد أن جزء من باقي المبلغ مخبأه في منزل مهجور بمشتة الصفصاف، أين تمكن عناصر الفرقة من توقيف باقي المشتبه فيهم واسترجاع باقي المبلغ.

فتح الله بلعيد