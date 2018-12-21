حجز 12 قنطارا من الكيف و45 قرص مهلوس خلال 4 أشهر ببلعباس

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية سيدي بلعباس خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، من تسجيل 352 قضية تتعلق بالنظام العام منها 22 جناية، 296 جنحة و34 مخالفة تورط من خلالها 535 شخص.

وأوضحت الحصيلة فيما يتعلق بقضايا المخدرات أنه تم حجز كمية 1193.44 كلغ من الكيف المعالج و45 قرص مهلوس، وتشير الاحصائيات إلى ارتفاع حصيلة المخدرات مقارنة بالسنوات الماضية نتيجة موقع ولاية سيدي بلعباس التي تحتل موقعا يربط ما بين مدينة تلمسان الحدودية وكذا ولاية النعامة وطريق نحو الشرق والشمال ما جعلها طريق خصب لنقل هذه السموم نحو المناطق الداخلية عبر الطريق السيار شرق غرب والطريق الوطني رقم 07 بالشمال والطريق الوطني رقم 35 بالجنوب.

م بن ترار





