خط ميترو الجزائر الرابط بين البريد المركزي وساحة الشهداء يدخل الخدمة نهاية 2017

كشف المدير العام لمؤسّسة ميترو الجزائر عمر حديبي، أن أشغال توسيع خطوط الميترو متواصلة بشكل عادي على مستوى الخطوط التي تعرف الأشغال، بالجزائر العاصمة.

وأكد حديبي في تصريح للصحافة أن الخط الرابط بين حي البدر وعين النعجة والخط الرابط بين البريد المركزي وساحة الشهداء سيتم إطلاقه نهاية السنة الجارية.

وفي نفس السياق أعلن المدير العام لمؤسّسة ميترو الجزائر عن انطلاق مرحلة الدراسة لخط الميترو الرابط بين عين النعجة وبراقي، مشيرا أن هذا الأخير سيتم تسليمه مع بداية سنة 2020.