الحاجز الأمني بالروينة في عين الدفلى يكرم السائقين بوجبات ساخنة

أكرمت مصالح الشرطة بولاية عين الدفلى ،مستعملي الطريق الوطني رقم 04 وعلى مستوى الحاجز الأمني بالروينة ،ضيوفهم بوجبات إفطار ساخنة في خيمة معدة لإكرام الضيوف وعابري السبيل من مستعملي هذا المحور المرري ،حيث أكرم أعوان الأمن بهذا الحاجز ضيوفهم للمرة الثانية خلال هذا رمضان والمتزامنة مع كل نهاية الأسبوع ، تم من خلالها توزيع وجبات ساخنة على مستعملي الطريق و عابري السبيل ،كما قام إطارات و أعوان من فرقة الأمن العمومي إضافة إلى عناصر من الكشافة الإسلامية على هامش العملية التي خصص لها شعار"شهر رمضان بدون حوادث مرور "، تقديم نصائح و إرشادات تحسيسية على مستوى أماكن الإفطار و الحاجز لفائدة مستعملي الطريقحول السلامة المرورية، حيث تم التواصل مباشرة مع السواق و مستعملي الطريق مع حثهم على التأني أثناء السياقة و الإلتزام بالسرعة القانونية و الإبتعاد عن التوتر الناتج عن القلق من عدم اللحاق بموعد الإفطار تفاديا لوقوع حوادث مرور في هذه الفترة.

المبادرة الجوارية قوبلت بإستحسان من طرف المسافرين و سائقي المركبات، الذين ثمنوا المبادرة وأكدوا على أن السلامة المرورية قضية تخص جميع فئات المجتمع.