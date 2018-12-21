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الخبير الاستراتيجي والمبعوث الأممي للسلام سابقا أحمد كروش لـ «المحور اليومي»:

«العلاقات الجزائرية - السعودية ستشهد فتورا بسبب قطر»

  10 جوان 2017 - 19:03   قرئ 850 مرة   0 تعليق   الوطني
«العلاقات الجزائرية - السعودية ستشهد فتورا بسبب قطر»

يتوقّع الخبير الاستراتيجي والمبعوث الأممي للسلام سابقا، أحمد كروش، في حديث مع «المحور اليومي»، فتورا في العلاقات الجزائرية-السعودية، على خلفية رفض الجزائر الانضمام إلى التحالف الخليجي ضدّ قطر، لكنّه استبعد أن يصل التأثّر حدّ القطيعة بين البلدين.  

أكّد المقدم السابق في الجيش والخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، أحمد كروش، أنّ السعودية ومعها دول الخليج، تعرف جيّدا موقف الجزائر في مثل هذه حالات القطيعة بسبب الانضمام إلى التحالفات بين الدول الشقيقة، لافتا إلى أن التاريخ يبيّن أنّ الجزائر لم تشارك في حروب الخليج ضدّ العراق ولم توافقهما في قراراتهم في الجامعة العربية باستدعاء حلف الناتو لضرب ليبيا ولم تشاركهم ولم توافقهم في كلّ القرارات المتوالية في الجامعة العربية المتخذة ضدّ سوريا بداية من قرار تعليق عضويتها في الجامعة أو مقاطعتها اقتصاديا أو السماح بتسليح المعارضة، كما رفضت الحرب على اليمن وحتى المشاركة في التحالفات التي أنشأها العاهل السعودي محمد بن سلمان. ولفت المبعوث الأممي السابق للسلام، إلى أنّ دول الخليج تشعر بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعم لها، بنشوة الانتصار وحثّها على تطبيق مقولة جورج بوش، «من ليس معي فهو ضدّي»، لكنّه يصعب عليها تطبيقها، وفقا لمحدّثنا، لأن هناك عدة دول لم تشارك في التحالفات التي يقودها بالأصل محمد بن سلمان، على غرار تونس، المغرب والسودان، مبرزا أنّ هذه الدول أرادت الحفاظ على أمنها الداخلي لأنّ حكوماتها تضمّ تيار الاخوان المسلمين. بخصوص تأثير التصعيد بين دول الخليج على الملف الليبي، يقول محدّثنا، إنّ الأزمة الليبية ستشهد مزيدا من التعقيد، واعرب عن خشيته من أن تنسف هذه الازمة بأسس التفاوض التي توصّلت إليها الأطراف الليبية في الفترات السابقة ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في ليبيا، لا سيما وأن برلمان طبرق أيّد ما قامت به دول الخليج ومصر ضدّ قطر، وقطعا المؤتمر الليبي سوف يكون مع قطر، ويبقى موقف المجلس الرئاسي بقيادة السراج على الحياد، وإذا لم يتخذ موقفا مواليا للسعودية ومصر والامارات، فإنه سيُعزل على الأقل عربيا ويعقّد أزمة التفاوض ويعود بها إلى نقطة الصفر، خاصة وأنه مقاطع لقطر وهو الذي قام باقتراح مجموعة الأسماء الليبية التي صنفتها الدول الأربعة في قائمة الإرهاب، وهذا يعني استثناء أطرافا ليبية فاعلة في الشأن الليبي من عملية التفاوض واعتبارها إرهابية، خاصة وأن مكان الاجتماعات القادمة ستكون في مصر حسب ما صرح به في اجتماع دول جوار ليبيا الخير في الجزائر.  

حكيمة ذهبي 

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