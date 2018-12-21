طالبوا بالإفراج الفوري واللا مشروط عن المعتقلين

مواطنو بجاية في وقفة تضامنية مع «حراك الريف» بالمغرب

أعلن مواطنو بجاية عن تنظيمهم وقفة تضامنية هذا الثلاثاء على الساعة العاشرة ليلا في ساحة حرية التعبير السعيد مقبل ببجاية، وذلك تضامنا منهم مع سكان الريف بالمغرب الذين خرجوا في مظاهرات رفض للأوضاع التي يعيشونها حيث قوبلت مطالبهم السلمية بالقمع من طرف «المخزن»، مطالبين بالإفراج الفوري واللا مشروط عن جميع سجناء الحركة مع توقيف كل أشكال القمع وترهيب المسلطة ضدهم.

عبر مواطنو بجاية في بيان تسلمت «المحور اليومي»، نسخة منه، أمس، عن قلقهم إزاء التطورات الخطيرة التي آلت إليها مدينة الحسيمة بالمغرب، نتيجة الخيار الأمني من قبل الحكومة المغربية المعتمدة، مؤكدين دعمهم للمطالب المشروعة التي عبّر عنها سكان الريف الأمازيغي، اضافة إلى تضامنهم مع حركة الريف المطالبين بتغير الأوضاع في هذه المنطقة التي تعاني منذ فترة طويلة من التهميش من قبل السلطات .وحدد مواطنو بجاية تاريخ الثالث عشر من هذا الشهر، لتنظيم وقفة تضامنية على الساعة العشرة ليلا، بساحة حرية التعبير ببجاية للتعبير عن مساندتهم لسكان الريف الأمازيغ. كما استنكروا في ذات البيان، الاعتقالات التعسفية لقادة ونشطاء هذه الحركة، التي خرجت للتعبير عن رغبتها في التطلع للحرية والكرامة، وكذا الحملة الشرسة التي شنتها وسائل الإعلام المغربية التابعة للحكومة المركزية التي جاءت لتشويه هذه الحركة ومقاصدها. وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الحركة، مع تلبية المطالب العادلة والمشروعة للشعب الريف، وكذا ايقاف جميع اشكال القمع والترهيب الممارس ضد ابناء هذه المنطقة الذي لا ذنب لهم سوى أنهم طالبوا بتغيير أوضاعهم، اضافة إلى احترام حريات المواطنين في هذه المنطقة. في ذات السياق، حمّلت أحزاب سياسية مغربية -المتمثلة في حزب العدالة والتنمية وكذا حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي-وزارة الداخلية مسؤولية التصعيد الذي شهدته هذه المدينة معبرة عن رفضها النهج الأمني الذي سلكته السلطات في حق المتظاهرين، حيث دعوا إلى الإفراج الفوري عن معتقلي الحراك الاجتماعي دون قيد أو شرط، مستنكرة في ذات السياق، التضليل الإعلامي الذي تمارسه بعض القنوات التي أقدمت على نشر فيديوهات لأحداث معزولة لا علاقة لها بالحراك.

نادية حدار