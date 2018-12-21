الصحفي جمال عليلات وزميله في مكتب جريدة «الوطن» ببجاية:

«فريد إكن إنسان هادئ و«متربي» ولم أعرفه متطرفا»

الصدمات النفسية التي تعرض لها تسببت في قيامه بهذا العمل «المنعزل» لا تزال قضية اعتداء الصحفي الجزائري فريد إكن على شرطي فرنسي أمام كاتدرائية «نوتر دام» في باريس تصنع الحدث، حيث تؤكد شهادات عائلته وأصدقائه أن فريد بعيد كل البعد عن التطرف الإرهابي، حيث أكد زميله جمال عليلات في تصريح لـ «المحور اليومي» أن المتهم كان جد هادئ قائلا «أظن أن فريد تعرض لاضط

يعيش سكان مدينة إغرم بأقبو بولاية بجاية وعائلة إكن وكذا معارفه تحت الصدمة بسبب التحول «الجذري» لفريد الانسان الهادئ المتدين إلى «داعشي» والذي صرخ «هذا من أجل سوريا» وعثر في شقته على فيديو يبايع فيه التنظيم الارهابي، حيث عبر الصحفي جمال عليلات الذي عمل إلى جانب فريد سنوات 2012 و2013 أن يكون جهاديا، لأن ذلك يتعارض تماما مع الرجل الذي عرفه، حيث أكد جمال في اتصال بـ»المحور اليومي» أنّ فريد يحمل فكرا تقدميا ولا علاقة له بالتطرف، كان انسانا طيب، جد هادئ لا يغضب أبدا وليس له مشكل مع أي انسان، كما انه جد خجول، مضافا «لم تكن له أي علاقة مع التطرف كان فقط يؤدي الصلاة مثل كل الناس ويصوم مثلهم لكن لم يفرض يوما أفكاره على أحد أو حاول «الإفتاء للناس». وأشار جمال أن الاعتداء الذي قام به فريد لا يمكن أن يكون نابعا من قناعه البعيدة عن التشبع بأي فكر متطرف، قائلا «لعله أصيب بنوبة جنون فاعتدى على شرطي بسبب الوحدة والعزلة التي يعيشها»، مؤكدا أن فريد عانى في حياته منذ شبابه قائلا «إنه كان يعيش في السويد لمدة 10 سنوات أين تزوج هناك لكنه عاد بعدها للجزائر بعد أن طلق زوجته وهو الأمر الذي أثر فيه كثيرا»، مضيفا أنه بعد عودته تعرض لنكسة أخرى بعد فشله في تسيير موقعه الالكتروني الذي يحمل اسم «بجاية اليوم»، مشيرا أنه في تلك الفترة واجه العديد من المشاكل العائلية التي كانت سببا أيضا في اعتزاله للناس أكثر، قبل أن يقرر السفر إلى فرنسا لإتمام دراسته سنة 2014»، وتحدث جمال عن لقاء لأحد أصدقائه بفريد سنة 2016 بفرنسا قائلا «إن فريد كان يواجه مشاكل مادية لإتمام دراسته، إضافة إلى كونه كان جد منزوي ولا يملك من يتحدث له وهو ما يزيد من فرضية تعرضه لاضطرابات نفسية جعلته يعتدي على الشرطي، قائلا «لو كان فعلا مقتنعا بالعمل الإرهابي لحاول الاعتداء بقنبلة أو سلاح أو حتى سكين ليكون أكثر تأثيرا»، مشددا أن زميله السابق لم تكن له أي «توجهات دينية أو لم تظهر عليه أي مؤشرات للتطرف». رابات نفسية بسبب المشاكل الاجتماعية والوحدة التي يعيش فيها».

أسامة سبع