مديريات التربية جندت كافة إمكاناتها لإنجاح الامتحان

761 ألف مترشح يجتازون امتحانات شهادة «البكالوريا» اليوم

يستعد 761 ألف مترشح اليوم، لاجتياز امتحانات شهادة «البكالوريا» دورة 2017، موزعين على 2518 مركز إجراء على المستوى الوطني، حيث قامت وزارة التربية الوطنية بتسخير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتوفير الظروف المناسبة للتلاميذ، تفاديا لأي مشاكلها من شأنها التشويش عليهم، خاصة ما تعلق بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال تنصيب أجهزة تشويش وكاميرات مراقبة على مستوى مراكز الطبع.

أزيد من 31 ألف مترشح يجتازون شهادة البكالوريا بباتنة

يجتاز أزيد من 31 ألف تلميذ وتلميذة بولاية باتنة امتحان شهادة البكالوريا، اليوم، وحسب الإحصائيات التي قدمتها مديرية التربية فإن العدد الإجمالي للتلاميذ المترشحين لاجتياز هذا الامتحان قُدر بـ 31177 تلميذ، 13344 منهم ذكور، فيما بلغ عدد المترشحات الإناث 17833، بالمقابل، قُدر عدد المترشحين النظاميين هذه السنة على مستوى إقليم ولاية باتنة 20018 مترشح منهم 8055 ذكور و11963 إناث، بالإضافة إلى إحصاء 11159 مترشح حر يندرج ضمنهم 228 مترشح مسجونون بمؤسسات إعادة التأهيل، أما بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تم إحصاء 28 مترشحا على اختلاف طبيعة إعاقاتهم، وحسب ذات المصدر فإن التلاميذ المترشحين لاجتياز شهادة الباكالوريا بولاية باتنة تم توزيعهم عبر 92 مركز إجراء، فيما تم تخصيص مركزين للتصحيح ومركز واحد للتجميع وخلية واحدة للتوزيع، وفي السياق ذاته ولإنجاح هذا الحدث سخّرت مديرية التربية كافة إمكاناتها المادية والبشرية بحيث تم تأطير 5592 أستاذ موجهين للحراسة، فضلا عن 97 ملاحظا يشرفون على سير عملية الامتحانات بجميع المراكز.

21673 مترشح يستعدون لاجتياز الـ«باك» بسكيكدة

يتأهب 76 مركز إجراء يضم 1150 حجرة بولاية سكيكدة لاستقبال أهم امتحانات مصيرية في حياة التلميذ ألا وهي شهادة البكالوريا، حيث من المتوقع أن يلتحق بمقاعد هذه المراكز 21673 مترشح من بينهم 7246 مترشح من الأحرار و47 مترشح من نزلاء المؤسسات العقابية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المترشحات المقبلات على اجتياز مرحلة التعليم الثانوي 12887 مترشحة، هذه الشهادة التي يتطلع إليها التلاميذ باعتبار أنها تحدد بشكل دقيق مستقبلهم العلمي والعملي وتضعهم لأول مرة على عتبة أبواب الجامعة، وفي هذا الصدد، تم تخصيص 4882 مؤطر لحراسة وتأطير الامتحانات ومركزين اثنين للتصحيح. للإشارة، فإن مديرية التربية بالولاية خصصت 21 مركز إجراء احتياطي في حال وقوع أي طارئ.

12111 مترشح يجتازون شهادة «البكالوريا» بغرداية

يتوجه 12111 مترشح صبيحة اليوم، إلى مراكز الامتحان لاجتياز شهادة البكالوريا على مستوى ولاية غرداية من بينهم 5720 من الإناث، بالإضافة إلى 4738 مترشح حرّ من بينهم 2014 من الإناث و113 مترشح داخل المؤسسة العقابية بالولاية المنتدبة للمنيعة منهم اثنين من العنصر النسوي، وخصصت مصالح مديرية التربية 40 مركزا منها 24 مركزا للمترشحين النظاميين يؤطرهم أكثر من 5000 أستاذ، كما هيّأت السلطات المحلية كافة الإمكانات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع قطاع التربية لسير الامتحانات في أحسن الظروف، فضلا عن تمركز الوحدات الأمنية ومصالح الحماية المدنية داخل مراكز الامتحان. من جانب آخر، كشف مدير التربية لولاية غرداية عمار طيباني على هامش التحضيرات لامتحانات شهادة «البكالوريا» عن تسخير مصالحه كافة الإمكانات المادية والبشرية لسير إجراء هذه الامتحانات في أحسن الظروف.

11020 مترشح لاجتياز شهادة «البكالوريا» ببرج بوعريريج

يجتاز أزيد من 11 ألف تلميذ اليوم، ببرج بوعريريج امتحانات شهادة التعليم الثانوي بينهم 4020 تلميذ من الأحرار، موزعين على مستوى 52 مركز امتحان بالبلديات الـ 34 المنتشرة على إقليم ولاية برج بوعريريج، وأكدت مديرية التربية بالولاية أنه تم تجهيز كافة الظروف التنظيمية والمادية، من أجل إنجاح هذا الاستحقاق التربوي، من خلال تكليف أزيد من 700 مؤطر ومراقب بمراكز إجراء الامتحانات على مدار 05 أيام كاملة، إلى جانب ضمان كافة الظروف الأمنية الخاصة بمحيط المؤسسات التعليمية التي ستحتضن التلاميذ المترشحين لدخول عالم الجامعة من أوسع الأبواب، فضلا عن تسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من التسريبات ومكافحة الغش بمراكز الامتحان، عن طريق وضع أجهزة عصرية للرقابة، كما أحصت المديرية الوصية 98 مترشحا بالمؤسسات العقابية الذين تم التكفل بهم من خلال ضبط جميع الإجراءات الإدارية وتسخير كافة الظروف التنظيمية بهم، كما أفادت المديرية بإحصاء 13 مترشحا بين النظاميين والأحرار من ذوي الاحتياجات الخاصة.

20955 مترشح على موعد مع امتحانات البكالوريا بتيزي وزو

من المنتظر أن يتقدم 20955 مترشح اليوم، لاجتياز امتحانات شهادة «البكالوريا» لدورة 2017 بولاية تيزي وزو، وأظهرت أرقام مديرية التربية، أن عدد المقبلين على البكالوريا عرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية، بفارق قدر بـ 4740 مترشح، حيث إن 8754 مترشح يمثلون فئة الذكور و12201 متمدرس بالنسبة للإناث، وقد بلغ عدد المترشحين الأحرار هذه السنة 6055 مترشح مقابل 14900 تلميذ بالنسبة للنظاميين، وعن الإجراءات المتخذة من طرف مصالح مديرية التربية لضمان السير الحسن لامتحانات شهادة «البكالوريا» لاسيما من حيث التأطير، جندت المديرية 4958 مؤطر سيتم توزيعهم عبر 70 مركزا لإجراء الامتحانات، أما في الشأن المتعلق بعدد السجناء الذين سيجتازون امتحانات شهادة «الباك» لدورة 2017، فقد قدر عددهم بـ 101 مترشح، أما بالسنبة لعدد التلاميذ الذين سيمتحنون في مادة اللغة الأمازيغية ـ حسب أرقام مديرية التربية ـ فقد بلغ عددهم بـ15447 مترشح.

16 ألف طالب يجتازون الـ«باك» بجيجل

سيكون زهاء 16 ألف طالب بجيجل على موعد مع امتحان شهادة البكالوريا بداية من اليوم، وهو الموعد الذي سُخرت كل الإمكانات الضرورية لإنجاحه لتفادي ما حدث خلال نسخة العام الماضي، سيما فيما يتعلق بعمليات الغش الواسعة التي طبعت آخر نسخة من هذه الشهادة والتي أساءت كثيرا إلى قيمة ورمزية هذا الامتحان المصيري، وتسعى الجهات الوصية على قطاع التربية بعاصمة الكورنيش للسير على منوال امتحاني شهادة التعليم الابتدائي وكذا شهادة التعليم المتوسط اللذين مرا في ظروف جيدة، من خلال إنجاح امتحان شهادة «البكالوريا» الذي سيتقدم له أكثر من 16 ألف طالب هذا العام، بتراجع قارب الألف مترشح قياسا بالعام الماضي من بينهم أكثر من 5 آلاف مترشح حر، وسخرت مديرية التربية بجيجل بالتنسيق مع بقية الجهات الأخرى كافة الإمكانات الضرورية لإنجاح الحدث، بتسخير ما لا يقل عن 5000 شخص بين حراس وأعضاء أمانة لتأطير الامتحان عبر 50 مركز إجراء.

أزيد من 15 ألف مترشح لاختبارات شهادة «البكالوريا» بعنابة

سيكون 15452 مترشح على موعد اليوم، مع اجتياز امتحانات شهادة «البكالوريا» بعنابة، حيث تم تخصيص 58 مركزا لإجراء هذا الاختبار المصيري من بينها 26 مركزا بدائرة عنابة 10 مراكز منها خصصت للأحرار، 11 مركزا بدائرة الحجار من بينها 4 مراكز للأحرار، و13 مركزا بدائرة البوني 8 منها للأحرار، 5 مراكز ببرحال من بينها مركز وحيد للأحرار، مركزين بالباردة ومركز وحيد بشطايبي، وسيتولى قرابة 4000 حارس تأطير اختبارات أزيد من 9000 تلميذ متمدرس و6525 مترشح حر، من بينهم 16 معاقا حركيا وبصريا، عبر 831 حجرة خصصت لهم.

13332 مترشح على موعد مع «البكالوريا» في بومرداس

يجتاز 13332 مترشح ومترشحة اليوم، امتحان شهادة «الباكالوريا» دورة جوان 2017 بولاية بومرداس من بينهم 4200 مترشح حر موزعين عبر 48 مركز إجراء، أكد مدير التربية بالولاية نذير خنسوس أن التوقيت القانوني لدخول الممتحننين للأقسام هو الثامنة والنصف، والدخول بعد هذا التوقيت يعتبر تأخرا ولا يسمح للممتحن بالدخول، في حين سيتعرض المترشح المتأخر إلى حدود التاسعة إلى الإقصاء مباشرة من الامتحانات، كما كشف مسؤول القطاع عن إجراءات جديدة وصارمة تميز سير امتحانات شهادة «الباكالوريا» لهذه الدورة متمثلة في منع اصطحاب الهواتف النقالة للممتحنين والأساتذة إلى مراكز الإجراء باستثناء رئيس المركز، مع ضبط كل الترتيبات على مستوى الولاية بالتنسيق مع مصالح الأمن وتحت إشراف والي بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح، لضمان سير نجاح هذه الامتحانات المصيرية بالنسبة للتلاميذ الذين يسمح لهم في حالة النجاح بالالتحاق بالجامعة.

أزيد من 24 ألف مترشّح لـ «البكالوريا» بوهران

يجتاز أزيد من 24 ألف و800 مترشّح اليوم، امتحانات شهادة «البكالوريا؛ بوهران، من بينهم 7712 مترشّح حرّ و51 من نزلاء المؤسسات العقابية، إضافة إلى 10 مترشحين من ذوي الإعاقات البصرية والحركية، حيث تمتدّ الامتحانات على مدار 5 أيام من 11 إلى 15 جوان على أن يتّم الإعلان عن النتائج يوم 15 جويلية ـ حسب تصريحات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ـ وقد سخّرت مديرية التربية بوهران كافّة الظروف لضمان السير الحسن لامتحانات البكالوريا، مع اتخاذ نفس الإجراءات خلال المواسم السابقة فيما يتعلّق بالتوقيت واختيار المواضيع وتشديد الإجراءات المتعلّقة بالحراسة ومنع الهواتف والإنترنيت، حيث يؤطّر الامتحانات 5349 حارس على مستوى 73 مركزا.

أمينة صحراوي / مراسلون