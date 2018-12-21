التكفل بالذين تتأخر رحلاتهم في السعودية بالفنادق وليس المطارات

250 معتمر فقط حجزوا مع الجوية القطرية لم يغادروا الجزائر بعد

أحصت شركة الخطوط الجوية القطرية بين 200 و250 معتمر فقط لم يغادروا التراب الوطني بعد نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، في حين أكد الديوان الوطني للحج والعمرة عدم وجود أي معتمر عالق في الجزائر وفي السعودية بعد تكفل الشركة القطرية التي أغلق في وجهها المجال الجوي بهذا البلد، بهم.

يعكف الديوان الوطني للحج والعمرة على ضبط العدد الفعلي الدقيق للمعتمرين الجزائريين الذين سافروا مع الخطوط الجوية القطرية إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة خلال الفترة الأخيرة، وأمر هذه الأخيرة ووكالات السياحة والأسفار بإيفاده كل التفاصيل باستمرار قصد تقييم الوضع. وقالت مصادرنا إن الأمر لا يشمل أولئك الذين عادوا مؤخرا إلى أرض الوطن عبر 4 أو 5 رحلات، وأضافت أن عدد أولئك الذين لم يغادروا الجزائر بعد نحو السعودية قليل جدا لا يتجاوز 250 معتمر، ستتكفل بهم شركة الطيران سالفة الذكر عبر نقلهم مع شركات أخرى كالخطوط الجوية التركية ونظيرتها الجزائرية بدرجة أقل، مشيرا إلى أن الشركة ستعوض لأولئك الذين قرروا الغاء رحلاتهم، ونفس الأمر بالنسبة للعودة إذ ستمكن المعتمرين الجزائريين من الرجوع إلى أرض الوطن مع شركات طيران أخرى، وتابع مصدرنا من الديوان مبرزا أن الذين ستقع اختلالات في مواعيد رحلاتهم سيتم التكفل بهم وتأجير غرف لهم في الفنادق، مردفا أن مدة الانتظار لن تتجاوز 12 ساعة في حال وقوع تأخير.

زين الدين زديغة