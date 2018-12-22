بن غبريت تعترف بتسريب مواضيع البكالوريا وتأمر بفتح تحقيق

اعترفت وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريت، بتسريب مواضيع بكالوريا 2017 في يومها الأول من داخل قاعات الامتحان دقائق بعد إنطلاقه.

وقللت الوزيرة من تاثير هذا التسريب على السير الحسن للامتحاناتن، كما كشفت بن غبيرت عن فتح تحقيق لمعرفة الأطراف التي تقف وراءه، مؤكدة بأن “العدالة لن تتسامح مع الفاعلين”، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وفق ما يماليه القانون في حق هؤلاء.

فيما جددت الوزيرة تأكيدها بأن الجهات الوصية قد اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لضمان السير الحسن للامتحان.

للتذكير فقد تداول رواد التواصل الاجتماعي صور من داخل قاعات الامتحان لمواضيع الرياضيات الخاص بشعبة الآداب والفلسفة واللغات الأجنبية، وموضوع اللغة العربية الخاص بشعبة العلوم، بعد قرابة 15 دقيقة من إنطلاق الامتحانات، رغم كل التدابير التي اتخذتها الوزارة لضمان تأمين بكالوريا 2017.