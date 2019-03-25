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سكان قرية إيغيل نبيل يغلقون مقر بلدية بوغني في تيزي وزو

  11 جوان 2017 - 12:51   قرئ 1471 مرة   0 تعليق   الوطني
سكان قرية إيغيل نبيل يغلقون مقر بلدية بوغني في تيزي وزو

احتج، اليوم سكان قرية إيغيل نبيل في عرش أث منداس بغلق مقر بلدية بوغني والاعتصام أمام مقره، تندديا بالوضع التنموي الهش الذي تشهده قريتهم منذ عدة سنوات. وحسبما أكده المحتجون فإن هذه الوضعية هي نتيجة حتمية لجملة من النقائص التي تعتري قرية إيغيل نبيل على غرار المتعلقة بمشكل اهتراء الطريق المؤدي إليها الذي يتواجد في حالة كارثية جراء الحفر الكثيرة التي تغمره لكونه لم يخضع لعملية اعادة التهيئة منذ سنوات. ويعد مشكل انعدام قنوات الصرف الصحي من اكثر المشاكل التي تؤرق السكان المحليين. حيث انهم قاموا منذ شهرين بغلق مقر بلدية بوغني من اجل المطالبة بمشروع انجاز قنوات الصرف الصحي، وهو المطلب الذي استجابت له السلطات المحلية التي التزمت بتعيين مؤسسة لنجسيد الاشغال في  ظرف لا يتعدى الاسبوع. إلا أن ذلك مجرد وعود زاشفة خصوصا ان المؤسسة التي تم تعيينها غادرت موفع اانجاز زتعليق الاشغال خلا لشهر رمضان لاسباب مجهولة. من جهته قام رئيس بلدية بوغني باستقبال ممثلي لحنة قرية ايغيل نبيل ووعدهم بأخذ مطالبهم التنموية محل الجد وتسويتها  في اقرب الاجال.
أغيلاس. ب

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